сегодня, 21:48

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» и «Рейнджерс» сыграли вничью. Обе команды выступают в одной группе со «Спартаком», который сегодня проиграл «Рапиду» в Вене.

Вильярреал, «Эстадио де ла Серамика»

«Вильярреал» - «Рейнджерс» - 2:2 (1:0)

Голы: Бакка 1, Морено 69 - Эрфилд 67, Лафферти 76

«Вильярреал»: Андрес, Руис, Бонера, Педраса, Льямбрич, Фунес Мори (Морено 67), Форнальс, Сансоне (Чиквуэзе 79), Касорла, Бакка, Токо Экамби (Тригерос 60)

Главный тренер: Кальеха Хавьер.

«Рейнджерс»: МакГрегор, Уоррелл, Голдсон, Баришич (Дорранс 85), Тавернье, Халлидэй, Эрфилд, Кулибали (Миддлетон 70), Лафферти, Кент, Кандеяш (МакКрори 77)

Главный тренер: Джеррард Стивен.

Предупреждения: Голдсон 17, Льямбрич 72, Дорранс 90+3

Судья: Ковач (Румыния).