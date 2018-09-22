Назаров прочитал стихотворение о «Спартаке» перед матчем с ЦСКА

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, в котором он читает стихотворение о предстоящем дерби с ЦСКА.
Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова.
Всё потому что битва будет,
Без тормозов и чувства веры,
А победителей не судят,
Но я ни слова о Каррере.
Держите строй! Во имя, ради!
Сняв скальпы с каждого мяча!
Не уступайте им ни пяди,
Но я не говорил: «Ничья».
Напомним, что недавно Назаров прочитал гневное стихотворение о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Игроки команды Андрей Ещенко и Денис Глушаков поставили лайки к видео с тем стихотворением Назарова, за что впоследствии были отстранены от тренировок с командой.