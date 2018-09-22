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Назаров прочитал стихотворение о «Спартаке» перед матчем с ЦСКА

сегодня, 10:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, в котором он читает стихотворение о предстоящем дерби с ЦСКА.

Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом», 
Весною в Грозном примем меры, 
И мы ответим виноватым, 
Но я ни слова о Каррере. 
«Рапиду» никуда не деться, 
В Москве увидимся мы снова, 
И очень пожалеют венцы, 
Но я о Массимо ни слова. 
Всё потому что битва будет, 
Без тормозов и чувства веры, 
А победителей не судят, 
Но я ни слова о Каррере. 
Держите строй! Во имя, ради! 
Сняв скальпы с каждого мяча! 
Не уступайте им ни пяди, 
Но я не говорил: «Ничья».

Напомним, что недавно Назаров прочитал гневное стихотворение о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Игроки команды Андрей Ещенко и Денис Глушаков поставили лайки к видео с тем стихотворением Назарова, за что впоследствии были отстранены от тренировок с командой. 

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 11:09
Усатый тролль все не успокоится :)
Abverin
Abverin
сегодня в 11:06
Даже стыдно за такие глупые стихи.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Climent
сегодня в 11:03
Назаров когда пьет, то пишет гневные стихи, когда протрезвеет, то хвалебные.
Интересно, а когда он пьёт, когда Спартак проигрывает или когда выигрывает? Или он вообще хлещет постоянно, отсюда и разница в тональностях?...
Сочувствую нормальным болельщикам Спартака за такого "фана"...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 11:02
Рифмоплет о одном и том же, битва будет и мы опозоримся.
311
311
сегодня в 10:59
Ждет новых лайков от Глушакова и Ещенки!)
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 10:59
Что это за бред, особенно последние четверостишие.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Sergus
сегодня в 10:59
Смешной стих, вся суть его как проиграть и опозориться, а потом отомстить в ответном матче.
С намёком - без Карреры...
Хотя, зря, по-моему Назаров на Массимо шкнит - если и есть его вина в бездарности последних игр Спартака, то не на 100%. Рыба гниёт с головы.
Честно, не хотелось бы, чтобы в Спартаке опять началась тренерская свистопляска!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 10:56
А он все продолжает позориться...
Может ему кто скажет, что пора заканчивать?
Посмешище
cska plus
cska plus
сегодня в 10:54
Благодарю Бога за то, что защитил нас от таких "болел" как назаров.
cska plus
cska plus ответил blasgovest
сегодня в 10:52
Назаров дает задний ход, разворошил осинник, а теперь боится тарасовской анафемы.
Они все такие, либо живут в далёком прошлом или в в будущем без горизонтов, настоящего у них нет.
Climent
Climent
сегодня в 10:51
Назаров когда пьет, то пишет гневные стихи, когда протрезвеет, то хвалебные.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:50
Все болелы или основная их масса такие же как этот никому не нужный назаров. Думаю, что очень малочисленному количеству адекватных хрюшек стыдятся за таких "поэтов".
sir-5
sir-5 ответил hata
сегодня в 10:49
По упоминаниям в сети и в телевизоре Глушаков вышел на первое место и обогнал самого Дзюбу. Это надо уметь быть в центре внимания даже не выходя на поле.
Это всё благодаря Дашке.Сам он так и пропал бы в Сандунах.Работают на известность на пару.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:48
Хотелось бы увидеть бой в дерби, а не слив Карреры.
sir-5
sir-5
сегодня в 10:47
В отличие от фигуранта
последних(и скандальных) дел,
я верю : Ждёт их "Аталанта",
и,вероятно,ФНЛ.
Byvaliy
Byvaliy
сегодня в 10:47
Скоро назаров напьется и напишет хвалебные оды ЦСКА, чего от алкаша ожидать?
sir-5
sir-5 ответил parallels
сегодня в 10:45
завуалированно подготовился к разгрому спартака.
Максимум на ничью ставит.Хоть ты понял,в отличие от большинства публики,что это очередная прямая издёвка над бурной реакцией спартачей на первый стишок.
hata
hata
сегодня в 10:44
По упоминаниям в сети и в телевизоре Глушаков вышел на первое место и обогнал самого Дзюбу. Это надо уметь быть в центре внимания даже не выходя на поле.
sir-5
sir-5
сегодня в 10:43
Хороший ответ-подколка! Но это не уровень тупых пользователей!!!
Браво,Назаров,продолжай эпатировать тонкие чувствительные души заносчивых спартачей!!!
Шамаич
Шамаич
сегодня в 10:42
Sergus
Sergus
сегодня в 10:40
Смешной стих, вся суть его как проиграть и опозориться, а потом отомстить в ответном матче.
Brugzash
Brugzash ответил andre_can
сегодня в 10:38
я, кажись, сайт перепутал....раньше о футболе, а сейчас о мясных стихоплетах...
Так футбола в спартаке никогда и не было.
andre_can
andre_can
сегодня в 10:36
я, кажись, сайт перепутал....раньше о футболе, а сейчас о мясных стихоплетах...
Boytser
Boytser
сегодня в 10:36
Стишки так себе, но первое было лучше.
blasgovest
blasgovest
сегодня в 10:33
Назаров дает задний ход, разворошил осинник, а теперь боится тарасовской анафемы.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 10:33
Жду новых стихов от Назарова , что он интересно придумает после поражения от ЦСКА.
Bikcon
Bikcon
сегодня в 10:31
Назаров оказывается лицемер.
parallels
parallels
сегодня в 10:30
завуалированно подготовился к разгрому спартака.
bankirr
bankirr
сегодня в 10:29
Напоминает одержимость пупсиков перед матчем с Ливерпулем, итог 7-0 и вечный позор.
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