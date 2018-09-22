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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.16 3.125 4.20
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Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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«Крылья Советов» встретились с болельщиками клуба в новом формате

сегодня, 09:38

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что футболисты команды в особом формате встретили с болельщиками.

Во встрече приняли участие все 13 игроков, пополнивших команду в РПЛ летом, главный тренер Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков. Мероприятие прошло в новом формате: «Крылья» встретились с болельщиками на открытом воздухе – в Загородном парке. Встреча исключала официальные моменты: после общего фото команда приступила к свободному общению с поклонниками «Крыльев», автограф и фотосессии. Кроме того, игроки пробовали себя в необычных амплуа, разделившись по беседкам в «Олимпийской деревне»: футболисты угощали болельщиков разными блюдами. 

Напомним, что в матче 7-го тура РПЛ «Крылья Советов» проиграли «Арсеналу»

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:21
Проделки Молло не заставили себя долго ждать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:21
Кто-то же придумал такое.
По-моему лучше играть в футбол.
parallels
parallels
сегодня в 10:08
после матча с тереком игроки спартака в привычном формате не встретились с болельщиками, в очередной раз сбежав через задний проход.
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