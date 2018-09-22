«Крылья Советов» встретились с болельщиками клуба в новом формате

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Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что футболисты команды в особом формате встретили с болельщиками.

Во встрече приняли участие все 13 игроков, пополнивших команду в РПЛ летом, главный тренер Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков. Мероприятие прошло в новом формате: «Крылья» встретились с болельщиками на открытом воздухе – в Загородном парке. Встреча исключала официальные моменты: после общего фото команда приступила к свободному общению с поклонниками «Крыльев», автограф и фотосессии. Кроме того, игроки пробовали себя в необычных амплуа, разделившись по беседкам в «Олимпийской деревне»: футболисты угощали болельщиков разными блюдами.