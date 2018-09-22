Сигурдссон: «Пока нет какого-то смысла говорить о турнирных раскладах»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.73 3.48 6.45
11:30 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 3.04 2.84 2.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.14 3.15 4.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.37 4.70 12.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.30 5.00 1.44
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 23.00 8.80 1.165
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.20 7.80 18.50
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.64 3.80 6.32
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.65 4.05 1.69
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.24 7.20 14.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.13 3.61 1.94
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Сигурдссон: «Пока нет какого-то смысла говорить о турнирных раскладах»

сегодня, 12:30

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением об успешном старте команды в нынешнем сезоне. Отметим, что в данный момент «Ростов» занимает вторую позицию в таблице РПЛ

Чемпионат начался не так давно, поэтому нет какого-то смысла говорить о турнирных раскладах. Мы просто выходим на поле и отдаем все силы в каждой игре.

Когда у команды дела идут хорошо, то перерыв точно не идет на пользу. Хочется продолжать работать в том же ритме и выигрывать каждую неделю. Но в данной ситуации находятся все команды, поэтому условия равны.

Напомним, что недавно Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом».

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Лоренцо Медичи
Лоренцо Медичи
сегодня в 12:31
Ростову УДАЧИ! Надеюсь, Спартак поборется с вами, а не с миллеровцами и уж тем более не с хинеровцами за чемпионство !
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