Сигурдссон: «Пока нет какого-то смысла говорить о турнирных раскладах»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением об успешном старте команды в нынешнем сезоне. Отметим, что в данный момент «Ростов» занимает вторую позицию в таблице РПЛ .

Чемпионат начался не так давно, поэтому нет какого-то смысла говорить о турнирных раскладах. Мы просто выходим на поле и отдаем все силы в каждой игре.

Когда у команды дела идут хорошо, то перерыв точно не идет на пользу. Хочется продолжать работать в том же ритме и выигрывать каждую неделю. Но в данной ситуации находятся все команды, поэтому условия равны.