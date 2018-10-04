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Линекер: «Неужели кто-то всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории?»

04 октября 2018, 07:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча Лиги чемпионов между своими бывшими командами – «Тоттенхэмом» и «Барселоной» (2:4) в «твиттере» выразил восхищение форвардом «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Неужели кто-то действительно искренне считает, что когда-либо существовал футболист, который был лучше, чем Лионель Месси? Серьёзно?

Аргентинский нападающий забил два мяча в ворота «шпор» и был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ League1 (раскрыть)
04 октября 2018 в 15:54
"по настоящему сильными" это Ювентус, Реал и Бавария, и все? )) или кому Нужно забить Месси, чтобы в глазах форумных "экспертов" он стал лучшим? ) а сколько Месси уже наколотил этим командам за свою карьеру? Реал вроде на втором месте в чемпионате, кому Месси больше всех забил
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября 2018 в 13:56
А он реально лучший в истории? Разве что лучший в истории Барселоны, не более чем! Слишком уж он легко забивал свои мячи вчера на Уэмбли.
амурец
амурец ответ Сергей Шипилов (раскрыть)
04 октября 2018 в 13:12, ред.
это как в фильме формула любви, стоит то он стоит, да никто же его не берёт
амурец
амурец ответ Сергей Шипилов (раскрыть)
04 октября 2018 в 13:10
все заметили, что Месси блестяще стабилен, особенно это проявляется в плей офф ЛЧ и играх за сборную
070maks
070maks
04 октября 2018 в 12:20
ухаха, как же бомбануло тут, бугагагаа
neomessi
neomessi
04 октября 2018 в 11:52
Ну это дело вкуса!
Кому-то Пеле нравиться, кому-то Марадона а еще кому то Ди Стефано или Кройф.
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
04 октября 2018 в 11:20
Ну на данный момент Месси лучший,(хотя фанаты Роналду конечно могут возразить,только где сейчас Роналду ,он в чемпионате Италии ничего вразумительного не показывает, а в лиге чемпионов вообще удален ,а это показатель стабильности ,который у Роналду скачет ,) в прошлом веке Пеле и Марадона были неудержимы.) Месси играет одинаково блестяще на любой позиции,и он стабилен,почти всегда в форме ,нет спада в игре,да просто посмотрите сколько стоит Месси и тут станет ясно ,какие бы диванные эксперты не говорили ,что есть на данный момент кто то лучше Месси ,но менеджеры по селекции которые платят миллионы, все же будут обьективнее и они точно знают кто лучше и куда нужно влаживать свои капиталы.)
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
04 октября 2018 в 10:49, ред.
просто лайнекер (а именно так его раньше звали) - большой шутник, месси всего лишь выдающийся футболист и то, заметьте, по современным меркам, он не был чемпионом мира, он не лидер, а все великие всегда обладают лидерскими качествами
амурец
амурец
04 октября 2018 в 10:20
наверное тот кто играл и играет лучше него
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
04 октября 2018 в 10:11
Лучший игрок недели в ЛЧ - да.
Лучший игрок в истории? Смешно.
Zidane.5
Zidane.5
04 октября 2018 в 09:59
Неужели после всего позора в сборной и в плейофф ЛЧ кто то действительно считает Мессе одним из лучших в истории???? Самый перехайпленный игрок эвер.
112910415
112910415
04 октября 2018 в 09:20
не все готовы признаться...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
04 октября 2018 в 09:16
Лучше аргентинского замыкателя были Пеле, Марадона, ван Бастен,Кройф, Роналдо (зубастик), Роналдиньо, Герд Мюллер. Даже сейчас Месси не лучший.
311
311
04 октября 2018 в 08:36
    BagioR
    BagioR
    04 октября 2018 в 08:32
    Я считаю что Месси один из! И не более того
    KOMMEHTATOP
    KOMMEHTATOP
    04 октября 2018 в 08:18
    Месси лучший игрок в Испании, но не в европе(ЛЧ) и не в мире(ЧМ)
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    04 октября 2018 в 07:54
    Месси безусловно один из лучших, но не лучший однозначно.
    Знатог
    Знатог
    04 октября 2018 в 07:53
    Ты че гари, лучшие немцы.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    04 октября 2018 в 07:51
    Сколько людей, столько мнений!
    Artuom
    Artuom
    04 октября 2018 в 07:48
    Беккенбауэр, Кройф, Феномен(к сожалению сильно не повезло со здоровьем) - как минимум эта тройка была не хуже(а на мой взгляд лучше). Плюс Марадона, который мог не меньше титулов взять, если бы вёл иной способ жизни.
    sir_Alex
    sir_Alex
    04 октября 2018 в 07:43
    Я так считаю.
    League1
    League1
    04 октября 2018 в 07:33
    Неужели слова Линикера, которому кажется, что он всё ещё играет в барсе, кто-то может воспринимать всерьёз. Когда начнутся настоящие игры с по-настоящему сильными соперниками тогда и увидим снова всю бесполезность меси.
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 октября 2018 в 07:32
    Роналду точно против.
    barcelonistas
    barcelonistas
    04 октября 2018 в 07:29
    Без вариантов.
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