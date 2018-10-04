Линекер: «Неужели кто-то всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории?»

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04 октября 2018, 07:21

Экс-нападающий сборной Англии после матча Лиги чемпионов между своими бывшими командами – «Тоттенхэмом» и «Барселоной» (2:4) в «твиттере» выразил восхищение форвардом «сине-гранатовых» .

Неужели кто-то действительно искренне считает, что когда-либо существовал футболист, который был лучше, чем Лионель Месси? Серьёзно?

Аргентинский нападающий забил два мяча в ворота «шпор» и был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.