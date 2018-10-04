Линекер: «Неужели кто-то всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории?»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча Лиги чемпионов между своими бывшими командами – «Тоттенхэмом» и «Барселоной» (2:4) в «твиттере» выразил восхищение форвардом «сине-гранатовых» Лионелем Месси.
Неужели кто-то действительно искренне считает, что когда-либо существовал футболист, который был лучше, чем Лионель Месси? Серьёзно?
Аргентинский нападающий забил два мяча в ворота «шпор» и был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Кому-то Пеле нравиться, кому-то Марадона а еще кому то Ди Стефано или Кройф.
Кому-то Пеле нравиться, кому-то Марадона а еще кому то Ди Стефано или Кройф.
Лучший игрок в истории? Смешно.
Лучший игрок в истории? Смешно.