Семак: «Поступок Кокорина нельзя описать никакими словами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации Александра Кокорина, которого суд решил оставить под стражей.
По тем событиям, которые произошли, никто не может его обелять. Совершенный поступок нельзя описать никакими словами — все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий. Слава богу, никто не умер и никого не покалечили. Ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное и справедливое наказание, если мы хотим двигаться в ногу с законом, поскольку понятие справедливости у всех обостренное. Но судить человека по тому, сколько он зарабатывает и какое у него имя, — это неправильно. Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. И это правильно. Надеюсь, оно будет абсолютно адекватно тем поступкам, которые Кокорин и его компания совершили. Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. А тот урок, который они получили, стал бы для них сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя.
В том, что он был невиновен и стал жертвой интриг, мало кто из известных людей сомневался и, думаю, сомневается сейчас. Даже свидетельские показания и то были против обвинения. Зато за был приказ Хрущева "посадить подлеца надолго".
В том, что он был невиновен и стал жертвой интриг, мало кто из известных людей сомневался и, думаю, сомневается сейчас. Даже свидетельские показания и то были против обвинения. Зато за был приказ Хрущева "посадить подлеца надолго".
Но после того как ответит за совершённое.
Натворил-ответь.
А после ты такой же как и все.Чист перед народом,законом,обществом.
Стрельцов возвращался и играл.
Но ответить надо.
Но после того как ответит за совершённое.
Натворил-ответь.
А после ты такой же как и все.Чист перед народом,законом,обществом.
Стрельцов возвращался и играл.
Но ответить надо.
Ты лично за продолжении карьеры Кокорина в РПЛ ???
Ты лично за продолжении карьеры Кокорина в РПЛ ???
Да было,было.
Не ерепенься.
В принципе его понять можно,детей много,работа нужна.Да и чьим-то он никогда не был.
То ли конь,то ли татарин,то ли газпромовский. Везде своим был,
Да я не в упрёк.Может так и надо.В отличии от Мамаева и Кокорина семью на первое место ставит.
Да было,было.
Не ерепенься.
В принципе его понять можно,детей много,работа нужна.Да и чьим-то он никогда не был.
То ли конь,то ли татарин,то ли газпромовский. Везде своим был,
Да я не в упрёк.Может так и надо.В отличии от Мамаева и Кокорина семью на первое место ставит.
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Судья найдёт нужные слова и в приговоре всё опишет.
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Судья найдёт нужные слова и в приговоре всё опишет.
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у водителя перелом носа, черепно мозговая травма и сотрясение мозга, вот уж действительно никого не покалечили
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у водителя перелом носа, черепно мозговая травма и сотрясение мозга, вот уж действительно никого не покалечили