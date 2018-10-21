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Семак: «Поступок Кокорина нельзя описать никакими словами»

21 октября 2018, 09:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации Александра Кокорина, которого суд решил оставить под стражей.

По тем событиям, которые произошли, никто не может его обелять. Совершенный поступок нельзя описать никакими словами — все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий. Слава богу, никто не умер и никого не покалечили. Ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное и справедливое наказание, если мы хотим двигаться в ногу с законом, поскольку понятие справедливости у всех обостренное. Но судить человека по тому, сколько он зарабатывает и какое у него имя, — это неправильно. Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. И это правильно. Надеюсь, оно будет абсолютно адекватно тем поступкам, которые Кокорин и его компания совершили. Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. А тот урок, который они получили, стал бы для них сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
21 октября 2018 в 14:41
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергей Саныч (раскрыть)
21 октября 2018 в 13:24
Стрельцова-то ты чего сюда приплел?

В том, что он был невиновен и стал жертвой интриг, мало кто из известных людей сомневался и, думаю, сомневается сейчас. Даже свидетельские показания и то были против обвинения. Зато за был приказ Хрущева "посадить подлеца надолго".
denmig
denmig
21 октября 2018 в 12:56
Весь вопрос - какое наказание им дать!?
Любимец
Любимец
21 октября 2018 в 11:21
Веники то они возьмут! Только мести придется в тюремном дворе!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября 2018 в 10:45
Конечно за.Пусть играет и радует болельщиков.
Но после того как ответит за совершённое.
Натворил-ответь.
А после ты такой же как и все.Чист перед народом,законом,обществом.
Стрельцов возвращался и играл.
Но ответить надо.
fanspam
fanspam
21 октября 2018 в 10:42
Сергей Богданович!!Вполне можно описать словами. Из Уголовного Кодекса Российской Федерации. Прочитайте! Всё весьма подробно и понятно описано. И само деяние и "награда" за него!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сергей Саныч (раскрыть)
21 октября 2018 в 10:38
Немного отошли от темы.....
Ты лично за продолжении карьеры Кокорина в РПЛ ???
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Физручини (раскрыть)
21 октября 2018 в 10:26, ред.
Да вот как-то недавно написал не своими словами а с гаспромовского бланка,типа понять,простить,жду,верю,ребята не хотели,так получилось...
Да было,было.
Не ерепенься.
В принципе его понять можно,детей много,работа нужна.Да и чьим-то он никогда не был.
То ли конь,то ли татарин,то ли газпромовский. Везде своим был,
Да я не в упрёк.Может так и надо.В отличии от Мамаева и Кокорина семью на первое место ставит.
Физручини
Физручини ответ Сергей Саныч (раскрыть)
21 октября 2018 в 10:23
это когда он в нее дудел, интересно?
ДАША Д
ДАША Д
21 октября 2018 в 10:16
Матерных слов очень много подходящих
Footbolista
Footbolista
21 октября 2018 в 10:13, ред.
Почему же нельзя?)...Позор!...например)...
sir-5
sir-5
21 октября 2018 в 10:10, ред.
Серёга.ты стал натуральным газенитом( а не зенитовцем),это когда действия,подпадающие под описание статей УК называют ОШИБКАМИ.Хотя в обыденном сознании так и бытует это мнение;но ошибка это,или нет,становится известно только после отсидки и дальнейшего поведения человека.
Землянин
Землянин
21 октября 2018 в 10:06, ред.
cska1948
cska1948
21 октября 2018 в 10:00
"...Совершенный поступок нельзя описать никакими словами..."
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Судья найдёт нужные слова и в приговоре всё опишет.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
21 октября 2018 в 09:52
Семак становится Семаком когда говорит от себя лично,а не дудит в газпромовскую дуду.
rawer
rawer
21 октября 2018 в 09:44, ред.
никого не покалечили
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у водителя перелом носа, черепно мозговая травма и сотрясение мозга, вот уж действительно никого не покалечили
Гость
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