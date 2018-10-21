Семак: «Поступок Кокорина нельзя описать никакими словами»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о ситуации , которого суд решил оставить под стражей.

По тем событиям, которые произошли, никто не может его обелять. Совершенный поступок нельзя описать никакими словами — все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий. Слава богу, никто не умер и никого не покалечили. Ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное и справедливое наказание, если мы хотим двигаться в ногу с законом, поскольку понятие справедливости у всех обостренное. Но судить человека по тому, сколько он зарабатывает и какое у него имя, — это неправильно. Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. И это правильно. Надеюсь, оно будет абсолютно адекватно тем поступкам, которые Кокорин и его компания совершили. Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. А тот урок, который они получили, стал бы для них сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя.