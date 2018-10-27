Фарфан пропустит встречу с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что нападающий Джефферсон Фарфан не сможет принять участия в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Енисея».
После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру против «Енисея». С командой также не полетит наш защитник Мацей Рыбус. В целом команда настроена позитивно, все успели восстановиться, отправляемся в Красноярск.
Недавно сообщалось, что «Локомотив» организует для болельщиков экскурсию по Красноярску.
Локо - не исключение...
Локо - не исключение...