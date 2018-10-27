Фарфан пропустит встречу с «Енисеем»

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27 октября 2018, 11:37

Главный тренер «Локомотива» сообщил, что нападающий не сможет принять участия в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Енисея».

После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру против «Енисея». С командой также не полетит наш защитник Мацей Рыбус. В целом команда настроена позитивно, все успели восстановиться, отправляемся в Красноярск.

Недавно сообщалось, что «Локомотив» организует для болельщиков экскурсию по Красноярску.