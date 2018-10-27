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Фарфан пропустит встречу с «Енисеем»

27 октября 2018, 11:37
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что нападающий Джефферсон Фарфан не сможет принять участия в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Енисея».

После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру против «Енисея». С командой также не полетит наш защитник Мацей Рыбус. В целом команда настроена позитивно, все успели восстановиться, отправляемся в Красноярск.

Недавно сообщалось, что «Локомотив» организует для болельщиков экскурсию по Красноярску.

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Все комментарии
Александр Светличный
Александр Светличный ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
27 октября 2018 в 17:17
ГЕРКУСУ!
Александр Светличный
Александр Светличный ответ ДАША Д (раскрыть)
27 октября 2018 в 17:07
барсика!
Землянин
Землянин
27 октября 2018 в 12:54
Лазарет забит, забивать некому ...
ДАША Д
ДАША Д
27 октября 2018 в 12:30
Победы Енисею!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 октября 2018 в 11:52
Во многих конторах в День Рождения выходной дают........
Локо - не исключение...
Гость
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