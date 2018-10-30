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Азар пропустит матч с «Дерби Каунти» из-за проблем со спиной

30 октября 2018, 18:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби КаунтиМатч завершен

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, сообщил, что полузащитник команды Эден Азар пропустит матч Кубка Лиги против «Дерби Каунти» из-за проблем со спиной.

Ему намного лучше. Не знаю насчет сегодня, но завтра он присоединится к нам на тренировке.

Не думаю, что он сыграет против «Дерби», но к выходным наверняка будет готов. Мы довольны, ведь это очень важный футболист для нас. 

Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард, игравший ранее в «Челси», надеялся, что Азар против его команды не сыграет.

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Все комментарии
grafff
grafff
30 октября 2018 в 18:38
Ии без него победят
Гус Пойет
Гус Пойет
30 октября 2018 в 18:35
Пусть подлечится
311
311
30 октября 2018 в 18:15
Надеюсь, сольют кубок Лэмпарду в знак признания! Да и МЮ прошли, заслужили, как никто другой!)
Гость
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