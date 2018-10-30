Азар пропустит матч с «Дерби Каунти» из-за проблем со спиной

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, сообщил, что полузащитник команды Эден Азар пропустит матч Кубка Лиги против «Дерби Каунти» из-за проблем со спиной.
Ему намного лучше. Не знаю насчет сегодня, но завтра он присоединится к нам на тренировке.
Не думаю, что он сыграет против «Дерби», но к выходным наверняка будет готов. Мы довольны, ведь это очень важный футболист для нас.
Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард, игравший ранее в «Челси», надеялся, что Азар против его команды не сыграет.