«Спартак» в январе проведет сбор в ОАЭ

«Спартак» в начале следующего года отправится в ОАЭ на сбор. 8 января команда улетит в Дубай, где проведет две недели.
Стоит отметить, что у «красно-белых» уже сложилась традиция проводить начало подготовки ко второй части сезона в ОАЭ, а новый наставник «Спартака» Олег Кононов не стал против этого возражать.
После возвращения в Россию футболисты получат несколько выходных, а затем игроки вылетят в Катар на турнир, где также сыграют «Локомотив», «Зенит» и «Ростов».
Или Вы просто прикалываетесь?)
Пора бы уже и исправить.)
Спасибо!
Год основания: 1922
Город: Россия Москва
Стадион: Открытие Арена
Дубли: Спартак (мол) Спартак-2
Тренер: Испания Рианчо Рауль
https://www.soccer.ru/teams/news/5.shtml
Или Вы просто прикалываетесь?)
Пора бы уже и исправить.)
Спасибо!
Год основания: 1922
Город: Россия Москва
Стадион: Открытие Арена
Дубли: Спартак (мол) Спартак-2
Тренер: Испания Рианчо Рауль
https://www.soccer.ru/teams/news/5.shtml