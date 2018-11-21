  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Бразилия. Серия А
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Португалия. Кубок
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 90’ Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.61 4.00 4.90
ГлавнаяНовости

«Спартак» в январе проведет сбор в ОАЭ

вчера, 18:01

«Спартак» в начале следующего года отправится в ОАЭ на сбор. 8 января команда улетит в Дубай, где проведет две недели.

Стоит отметить, что у «красно-белых» уже сложилась традиция проводить начало подготовки ко второй части сезона в ОАЭ, а новый наставник «Спартака» Олег Кононов не стал против этого возражать.

После возвращения в Россию футболисты получат несколько выходных, а затем игроки вылетят в Катар на турнир, где также сыграют «Локомотив», «Зенит» и «Ростов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Анжи» возобновил тренировки в Махачкале
17 ноября Комментарии8
«Анжи» проведет зимние сборы, несмотря на финансовые трудности
16 ноября Комментарии11
«Барселона» летом 2019 года отправится в тур по Японии и Китаю
16 октября Комментарии6
«Зенит» запланировал товарищеский матч против «Шальке»
28 сентября Комментарии11
ЦСКА 9 сентября сыграет с тульским «Арсеналом»
03 сентября Комментарии18
«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом»
03 сентября Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68
   105 / 787
вчера в 20:53
свинина в эмиратах. нонсенс!
loko7
loko7
   127 / 787
вчера в 20:52
Шикарное продолжение новогодних праздников.
VV V
VV V ответил quinn-se
   210 / 787
вчера в 20:47
Чтобы попытаться обыграть великую команду ЦСКА
На счёт великой команды ЦСКА-это ты прав на 100%, ведь только ЦСКА , на всём бывшем постсоветском пространстве, взял первый и настоящий Кубок УЕФА, а не довольствовался ватными звёздочками, как это было заведено в Спартаке !
quinn-se
quinn-se ответил VV V
   44 / 787
вчера в 19:20
Какой смысл Спартаку тренироваться ?
Чтобы попытаться обыграть великую команду ЦСКА
VV V
VV V
   210 / 787
вчера в 19:07
Какой смысл Спартаку тренироваться ?
quinn-se
quinn-se
   44 / 787
вчера в 19:02
Ну вот, исправили, наконец-то) Спасибо!
quinn-se
quinn-se
   44 / 787
вчера в 18:40
Уважаемые модераторы, скажите, пожалуйста, долго ли ещё Спартак будет тренировать Рауль Рианчо? (светлая ему память и спасибо за "курицу")
Или Вы просто прикалываетесь?)

Пора бы уже и исправить.)
Спасибо!

Год основания: 1922
Город: Россия Москва
Стадион: Открытие Арена
Дубли: Спартак (мол) Спартак-2

Тренер: Испания Рианчо Рауль

https://www.soccer.ru/teams/news/5.shtml
drug01
drug01
   81 / 787
вчера в 18:40
Надо будет больше взять молодёжи...
viv
viv
   90 / 787
вчера в 18:12
Пупсикам с 9-го места пора готовиться к стыковым матчам
Чингачгук
Чингачгук
   36 / 787
вчера в 18:12
Может быть, в пустыне кого-нибудь бабуина еще себе словят.
311
311
   71 / 787
вчера в 18:11
Опять доги гонять будут!)
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   249 / 787
вчера в 18:10
где больше пальм,там им удобнее будет!
Derby County
Derby County
   205 / 787
вчера в 18:09
В Сибирь отправить надо!
Tommy Lee
Tommy Lee
   106 / 787
вчера в 18:08
Ну для зулуссов в ОАЭ климат попривычнее. А то капризничают черные пупсики.
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 18:05
Это типа очень важно, до января ещё дожить надо.
Brigar
Brigar
   26 / 787
вчера в 18:03
За 9-е место им в Чертаново только сборы проводить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100