«Спартак» в январе проведет сбор в ОАЭ

вчера, 18:01

«Спартак» в начале следующего года отправится в ОАЭ на сбор. 8 января команда улетит в Дубай, где проведет две недели.

Стоит отметить, что у «красно-белых» уже сложилась традиция проводить начало подготовки ко второй части сезона в ОАЭ , а новый наставник «Спартака» Олег Кононов не стал против этого возражать.

После возвращения в Россию футболисты получат несколько выходных, а затем игроки вылетят в Катар на турнир, где также сыграют «Локомотив», «Зенит» и «Ростов».