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ЦСКА с Фернандесом отправился в Грозный на матч с «Ахматом»

сегодня, 16:19
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 18:00 Не начался

Футболисты ЦСКА вылетели в Грозный, где завтра пройдет матч 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Вместе с командой на игру отправился восстановившийся после травмы защитник Марио Фернандес.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац. 
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян. 
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович. 
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
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сегодня в 16:29
Хорошая новость,удачи армейцам!
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