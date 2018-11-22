ЦСКА с Фернандесом отправился в Грозный на матч с «Ахматом»

Футболисты ЦСКА вылетели в Грозный, где завтра пройдет матч 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Вместе с командой на игру отправился восстановившийся после травмы защитник Марио Фернандес.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура.