«Кардифф» планирует приобрести нескольких игроков зимой

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок признал, что команде нужно усиливаться зимой, чтобы сохранить место в Премьер-Лиге. После поражения от «Эвертона» во вчерашнем матче (0:1) валлийцы занимают 18-ю строчку в турнирной таблице.

Надо понять, каких игроков мы сможем арендовать, а затем обратим внимание на другие страны, чтобы приобрести двух-трех футболистов. Этим вопросом мы занимаемся в данный момент.

Будет логичнее взять игроков в аренду, а не тратить большие деньги, не зная, останемся мы в Премьер-Лиге или нет.

Но я уверен, что если появится вариант с талантливым нападающим за разумные деньги, владелец «Кардиффа» нас выслушает.