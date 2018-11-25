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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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«Кардифф» планирует приобрести нескольких игроков зимой

сегодня, 11:05

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок признал, что команде нужно усиливаться зимой, чтобы сохранить место в Премьер-Лиге. После поражения от «Эвертона» во вчерашнем матче (0:1) валлийцы занимают 18-ю строчку в турнирной таблице.

Надо понять, каких игроков мы сможем арендовать, а затем обратим внимание на другие страны, чтобы приобрести двух-трех футболистов. Этим вопросом мы занимаемся в данный момент.

Будет логичнее взять игроков в аренду, а не тратить большие деньги, не зная, останемся мы в Премьер-Лиге или нет.

Но я уверен, что если появится вариант с талантливым нападающим за разумные деньги, владелец «Кардиффа» нас выслушает.

По слухам, «Кардифф» следит за правым защитником «Ливерпуля» Натаниэлем Клайном.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 802
сегодня в 11:55
Вариантов два, либо усиливаться либо чемпионшип.
Zimmer
Zimmer
   382 / 802
сегодня в 11:07
Надо срочно усиливаться.
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