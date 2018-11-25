Ханни: «Пытаемся закрыть старую страницу с Каррерой»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о победе в матче 15-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов».

Мы довольны атмосферой, особенно той, которая царит у нас на тренировках. Наша цель – вернуть положительный фон. Не знаю, насколько хорошо это получилось. Мы настраивались делать то, что просил тренер. «Спартак» старался быть идеальным. Я счастлив, что забил гол. Он помог нам вернуться игру. Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше.