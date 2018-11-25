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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 9’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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Ханни: «Пытаемся закрыть старую страницу с Каррерой»

сегодня, 17:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о победе в матче 15-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов».

Мы довольны атмосферой, особенно той, которая царит у нас на тренировках. Наша цель – вернуть положительный фон. Не знаю, насколько хорошо это получилось. Мы настраивались делать то, что просил тренер. «Спартак» старался быть идеальным. Я счастлив, что забил гол. Он помог нам вернуться игру. Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше.

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Все комментарии
Almazny
Almazny
   32 / 844
сегодня в 18:52
Сонька быстро забыла кареру, играть ей много не давал.
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 844
сегодня в 18:36
Уже давно пора забыть.
stanichnik
stanichnik ответил MALOVAR
   232 / 844
сегодня в 18:30
не гони на брата,человека не так перевели . Он игрок Карреры и емуто как раз надо сейчас доказывать новому
... не так перевели. Отвечу Вашими словами: "Это его проблемы!"
112910415
112910415
   114 / 844
сегодня в 18:28
забывать как раз ничего не надо
blitz
blitz
   107 / 844
сегодня в 18:25
Эх, Ханни, Ханни....
Байкал-38
Байкал-38 ответил quinn-se
   58 / 844
сегодня в 18:23
Да уж... )) А вот как в оригинале было: Корреспондент: Можно ли сказать, что период Карреры и Рианчо окончательно остался в прошлом? Ханни: Мы пытаемся сделать это — переключиться.
– Вы застали все тренерское изменения, который происходили с командой. В чем отличия?

– Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше.


Ханни был очень недоволен, что его Каррера не видел в Спартаке, даже постоянно выкладывал свои недовольства в соц сети! Для Ханни отставка Карреры это праздник, так, что не пытайся его "обелить", не получится. Просто прими как данное, что коллективчик в Спартаке гниловат, слили Карреру, да и вы скоро Глушакову будите песни петь во славу.
А всё потому, что Федун болел ни во что не ставит и вы просто смиритесь с неизбежным!!!
MALOVAR
MALOVAR ответил stanichnik
   4 / 844
сегодня в 18:23
не гони на брата,человека не так перевели . Он игрок Карреры и емуто как раз надо сейчас доказывать новому
MALOVAR
MALOVAR
   4 / 844
сегодня в 18:22
Кононов: не оправдали надежды армейцев? это их проблемы
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
   446 / 844
сегодня в 18:18
лучше помолчал лысый.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Литейный 4
   58 / 844
сегодня в 18:13
Софья плюнула в лицо Каррере. Гыгыгы
Скорее всего нож в спину! Это более точнее соответствует спартаковскому стилю!!!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 844
сегодня в 18:10
Софья плюнула в лицо Каррере. Гыгыгы
quinn-se
quinn-se
   7 / 844
сегодня в 18:07
Да уж... )) А вот как в оригинале было:

Корреспондент: Можно ли сказать, что период Карреры и Рианчо окончательно остался в прошлом?
Ханни: Мы пытаемся сделать это — переключиться.
stanichnik
stanichnik
   232 / 844
сегодня в 18:06
Кто тЫ вообще такой, хАННИ? тЫ пока никто и звать тебя никак.((( Чего ты выиграл или завоевал в футболе, чтобы переворачивать страницу? Каррера привёл Спартак к долгожданному титулу и вошёл в историю, как Тренер-Чемпион!
Байкал-38
Байкал-38
   58 / 844
сегодня в 18:05
Сейчас все болелы Спартака в один голос начнут поливать грязью Карреру, даже Глушакову хвалебные песни петь начнут. А всего то в домашней игре с помощью судей обыграли команду, которая за выживание борется.
Правильно делаете, коллективчик то гниловатый!!!
viv
viv
   74 / 844
сегодня в 18:04
Закроем страницу с одним физруком откроем с другим.
Брулин
Брулин
   81 / 844
сегодня в 17:52
Посмотрим как будет выстраиваться команда при Кононове, надеюсь он не будет бояться радикальных решений и ему не будут мешать личные эмоции, интересы и, главное, команда и руководство.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   106 / 844
сегодня в 17:52
Если уж хватило подлости его даже на награждение не пригласить, почему бы не закрыть страницу. Главное, Глушакова не закрывайте, пусть будет символом вашего клуба)))
Almazny
Almazny
   32 / 844
сегодня в 17:51
Свиньи недолго переживали по случаю вышвыривания физрука карерки.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   36 / 844
сегодня в 17:48
Быстренько пупсики забыли физрука!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   113 / 844
сегодня в 17:46
лихо отглушачили максимку и поверили в стеночки
без админресурса вы г69авно поросячье
Чингачгук
Чингачгук
   45 / 844
сегодня в 17:46
Какое лицемерие, просто слов нет.
Brigar
Brigar
   22 / 844
сегодня в 17:43
Со смеху можно очуметь, новая страница первой же игрой испортила весь дальнейший роман с Кононовым.
Михалыч 75
Михалыч 75
   251 / 844
сегодня в 17:42
подленько
cska plus
cska plus
   1 / 844
сегодня в 17:38
Вы ещё забудьте Карреру, вот ваше хрюшачье нутро, готовы любого обгадить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   148 / 844
сегодня в 17:35
На старой странице Ханни был никем, потому и хочет ее закрыть.
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