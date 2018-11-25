Ханни: «Пытаемся закрыть старую страницу с Каррерой»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о победе в матче 15-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов».
Мы довольны атмосферой, особенно той, которая царит у нас на тренировках. Наша цель – вернуть положительный фон. Не знаю, насколько хорошо это получилось. Мы настраивались делать то, что просил тренер. «Спартак» старался быть идеальным. Я счастлив, что забил гол. Он помог нам вернуться игру. Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше.
– Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше.
Ханни был очень недоволен, что его Каррера не видел в Спартаке, даже постоянно выкладывал свои недовольства в соц сети! Для Ханни отставка Карреры это праздник, так, что не пытайся его "обелить", не получится. Просто прими как данное, что коллективчик в Спартаке гниловат, слили Карреру, да и вы скоро Глушакову будите песни петь во славу.
А всё потому, что Федун болел ни во что не ставит и вы просто смиритесь с неизбежным!!!
– Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше.
Ханни был очень недоволен, что его Каррера не видел в Спартаке, даже постоянно выкладывал свои недовольства в соц сети! Для Ханни отставка Карреры это праздник, так, что не пытайся его "обелить", не получится. Просто прими как данное, что коллективчик в Спартаке гниловат, слили Карреру, да и вы скоро Глушакову будите песни петь во славу.
А всё потому, что Федун болел ни во что не ставит и вы просто смиритесь с неизбежным!!!
Корреспондент: Можно ли сказать, что период Карреры и Рианчо окончательно остался в прошлом?
Ханни: Мы пытаемся сделать это — переключиться.
Корреспондент: Можно ли сказать, что период Карреры и Рианчо окончательно остался в прошлом?
Ханни: Мы пытаемся сделать это — переключиться.
Правильно делаете, коллективчик то гниловатый!!!
Правильно делаете, коллективчик то гниловатый!!!
без админресурса вы г69авно поросячье
без админресурса вы г69авно поросячье