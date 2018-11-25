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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Гацкан провел 300-й матч за «Ростов»

сегодня, 23:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Поединок против «Зенита» стал для полузащитника «Ростова» Александра Гацкана 300-м в составе команды.

34-летний футболист выступает за ростовчан с 2008 года. Недавно игрок провел прощальный матч за сборную Молдавии.

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drug01
drug01
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сегодня в 23:42
Поздравляем!!!!
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