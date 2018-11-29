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Кейн: «Будет тяжело добиться успеха в Барселоне, но все ружья заряжены»

29 ноября 2018, 01:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал домашнюю победу над «Интером» (1:0) и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «шпорам» может понадобиться победа в гостях над «Барселоной», в зависимости от исхода матча «Интер» — ПСВ. У «Тоттенхэма» и «Интернационале» по 7 набранных очков, но у англичан есть преимущество благодаря голу, забитому в Милане.

Играть на «Уэмбли» непросто, газон находится не в лучшем состоянии, но от игры к игре мы к нему привыкаем.

Мы здорово сыграли сегодня, в первом тайме у нас было две хороших возможности открыть счёт. Сухой матч – это замечательно, и, слава богу, нам удалось забить гол.

Теперь все наши ружья заряжены. Будет тяжело [добиться успеха в Барселоне], но у нас нет выбора.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
29 ноября 2018 в 07:23
Барселона может и слить, тоже не самый стабильный клуб, сами себе в руки нагадили. Не выйдет "Интер" в плей-офф
Bayern Best
Bayern Best
29 ноября 2018 в 05:36
В Барсе вам ничего не светит. Вся надежда на ПСВ.
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