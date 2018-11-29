Кейн: «Будет тяжело добиться успеха в Барселоне, но все ружья заряжены»

Нападающий «Тоттенхэма» прокомментировал домашнюю победу над «Интером» (1:0) и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «шпорам» может понадобиться победа в гостях над «Барселоной», в зависимости от исхода матча «Интер» — ПСВ . У «Тоттенхэма» и «Интернационале» по 7 набранных очков, но у англичан есть преимущество благодаря голу, забитому в Милане.

Играть на «Уэмбли» непросто, газон находится не в лучшем состоянии, но от игры к игре мы к нему привыкаем.

Мы здорово сыграли сегодня, в первом тайме у нас было две хороших возможности открыть счёт. Сухой матч – это замечательно, и, слава богу, нам удалось забить гол.

Теперь все наши ружья заряжены. Будет тяжело [добиться успеха в Барселоне], но у нас нет выбора.