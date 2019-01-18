Шляхтин: «Я неоднократно говорил, что у меня большая нагрузка»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о своем уходе с должности. Его заменит заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Я неоднократно говорил в своих комментариях, что у меня большая нагрузка, поэтому считаю это решение правильным. Нет, я не просил об этом, я просто говорил, что готов уйти в связи с огромной нагрузкой по другим делам.

Основной своей заслугой считаю тот факт, что клуб не нарастил ни единого рубля долгов за тот период, когда я находился на посту председателя правления. Более того, за эти годы нам удалось сократить долговые обязательства более чем на 200 миллионов рублей.

Я продолжу ходить на футбол. Что касается дальнейшей работы в клубе, займу ли я какую-нибудь в нем должность, этот вопрос не обсуждался.