Нара: «Икарди подпишет новый контракт с „Интером“»

18 января 2019, 22:32

Форвард «Интера» Мауро Икарди подпишет новое соглашение с клубом. Об этом заявила жена и агент игрока Ванда Нара.

Нет никаких проблем. Мауро продлит контракт.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел 16 матчей и забил 9 голов в Серии А.