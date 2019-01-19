Магнуссон: «Победа над „Реалом“ многое нам дала»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 67’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Магнуссон: «Победа над „Реалом“ многое нам дала»

19 января 2019, 16:43

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о победах над «Реалом» в Лиге чемпионов. 

Игра против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»? Этой игрой можно и нужно гордиться еще долго! Я и сам ей очень горжусь. Это была великолепная игра, еще важнее — что мы сумели обыграть «Реал» дважды подряд. Ни одна команда в еврокубковой истории до этого момента не выигрывала на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» со счетом 3:0, и это многое нам дало.

Ранее Магнуссон рассказал о сборах команды в Испании. 

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   88 / 808
20 января в 06:26
Это точно.
Kerri
Kerri
   228 / 808
20 января в 00:37
В первую очередь дала уверенность команде. В начале сезона все кричали: ЦСКА будет на дне бороться за выживание с таким составом. И где армейцы сейчас? ЦСКА удачи весной!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   149 / 808
19 января в 22:43
А вы прям первое место заняли с рапидами и рейнджерсами. Гуляй вася
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   28 / 808
19 января в 21:35
проблемка,у тебя,четвертое место = четвертое место ,как и победа над никакущими сливками дома в обороне= победе при таких же обстоятельствах в гостях.это азы,я ни чего не придумал
согласен 4=4, но турниры разные. Сравни "никакущие сливки" с всемогущим ПАОКом!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RIR68
   7 / 808
19 января в 21:18
проблемка,у тебя,четвертое место = четвертое место ,как и победа над никакущими сливками дома в обороне= победе при таких же обстоятельствах в гостях.это азы,я ни чего не придумал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   7 / 808
19 января в 21:16
я только про коней,а ты как всегда все на себя взял,будь собой а не в секте
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Красно Синий воин
   27 / 808
19 января в 21:07
Смешно когда мясные говорят о позоре других команд! 😄😄😄😄 спартак сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Зачем ты его мясным называешь? Он вообще к Спартаку и футболу никакого отношения не имеет. Он просто емкость для желчи, грязи и зависти. Футбол с ним обсуждать - себя не уважать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   27 / 808
19 января в 21:04
брат,все так,кони это позор
В твоем случае очень кстати поговорка " Скажи кто твой брат и я скажу кто ты" Хотя и братьев не выбирают.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Король Фарер и Андорр
   27 / 808
19 января в 21:03
Если бы ты не изнемогал от желчи и зависти и немного разбирался в футболе, то признал бы , что как раз на ЧЕ-08 и ЧМ -18 Акинфеев был одним из лучших в нашей сборной и вообще среди вратарей. ЧМ -14 был неудачным, он это и сам признавал. Обсуждать с тобой футбол - дело безнадежное.
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   28 / 808
19 января в 20:26
нет,это кобылья веткаи съезжать поармейски не надо,папа на ветке,отвечай по делу
ты в проруби отморозил пальцы? раньше не замечал столько ошибок.
так с чего съезжать? две победы с сухим счётом над Реалом - это действительно достойное достижение. Игра с Викторией в Москве - это провал. Так бывает, но четвёртые места бывают разные!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
19 января в 19:18
Теперь всю жизнь будет вспоминать
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Король Фарер и Андорр
   7 / 808
19 января в 19:01
брат,все так,кони это позор
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RIR68
   7 / 808
19 января в 18:59
нет,это кобылья веткаи съезжать поармейски не надо,папа на ветке,отвечай по делу
alexgurzan
alexgurzan ответил Красно Синий воин
   486 / 808
19 января в 18:14
Да, подойдёт.
ermak6848
ermak6848
   216 / 808
19 января в 18:01
это История, но к Победам надо стремиться...
viv
viv ответил ЦСКА Москва навсегда
   47 / 808
19 января в 18:01
Кто-то громит Реал в Мадриде, а кто-то 7 принимает на Энфилде :)
Лучше и не скажешь.....

Кто-то громит Реал в Мадриде... а кто-то 7 принимает на Энфилде.....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   107 / 808
19 января в 17:55
Этой игрой можно и нужно гордиться еще долго!


Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Король Фарер и Андорр
   107 / 808
19 января в 17:52
Смешно когда мясные говорят о позоре других команд!
😄😄😄😄
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   28 / 808
19 января в 17:33
Напомню ноунэйму: вы вылетели с позором с четвертого места
напомню всем тарасовским: вы провели в ЛЧ две игры и вылетели и установили худший рекорд в ЛЕ среди Российских команд за всё время!!!
cska plus
cska plus
   12 / 808
19 января в 17:27
В величайшем клубе величайшие воспоминания.
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
19 января в 17:13
Вы только не зазнавайтесь
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
19 января в 17:01
Напомню ноунэйму: вы вылетели с позором с четвертого места
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   13 / 808
19 января в 16:45
Кто-то громит Реал в Мадриде, а кто-то 7 принимает на Энфилде :)
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