Магнуссон: «Победа над „Реалом“ многое нам дала»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о победах над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Игра против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»? Этой игрой можно и нужно гордиться еще долго! Я и сам ей очень горжусь. Это была великолепная игра, еще важнее — что мы сумели обыграть «Реал» дважды подряд. Ни одна команда в еврокубковой истории до этого момента не выигрывала на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» со счетом 3:0, и это многое нам дало.