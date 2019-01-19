Магнуссон: «Здорово, что мы работаем именно в Испании»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал о сборах команды в Испании.

До этого я никогда не бывал в Кампоаморе. Здорово, что мы работаем именно в Испании. Первая неделя прошла хорошо. Мне здесь все нравится, хотя тренировки очень тяжелые.

Отличаются ли сборы от Италии или Исландии? Поскольку я здесь впервые, пока тяжело сказать. Одно знаю точно: нам предстоят самые длинные сборы из всех. Очень непросто столько времени оставаться вдали от дома. Но мы выдержим это испытание, оно сделает нас сильнее.