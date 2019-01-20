Жиго: «Пока не знаю, когда вновь смогу играть»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 62’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Жиго: «Пока не знаю, когда вновь смогу играть»

20 января 2019, 11:07

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своем восстановлении после травмы

Пока не знаю, когда вновь смогу играть, в конце марта или в начале апреля. Я делаю от себя все зависящее, усердно работая на тренировках.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии2
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии10
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил MAUS
   17 / 808
21 января в 03:14
чтобы у тебя клава задымилась))) любитель ляпнуть ДИЗЛАЙК!! купи себе статую как у Роши и любуйся ей сколько влезет)))
А ты, что так нервничаешь? А Педрой сами любуйтесь, это ваша прелесть.
MAUS
MAUS ответил Байкал-38.
   70 / 808
20 января в 21:49
Самое главное, что по факту ты сказать ничего не можешь! И это меня радует! А остальное всё от бессилия. Сколько раз ты пытаешься меня ужалить, а в ответ получаешь хук (боксёрский термин). Поэтому твой коммент мне понятен, от бессилия!
чтобы у тебя клава задымилась)))
любитель ляпнуть ДИЗЛАЙК!!
купи себе статую как у Роши и любуйся ей сколько влезет)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил MAUS
   17 / 808
20 января в 16:19
"Так что не переживай за меня, я вам удовольствия такого доставлю!!!" 😂😂😂 ТОЛЬКО КОГДА МОЛЧИШЬ!! 🤣🤣🤣 Ага , еще и дизлайкнуть не забыл "Дизлайк комментария пользователя MAUS Сегодня"
Самое главное, что по факту ты сказать ничего не можешь! И это меня радует!
А остальное всё от бессилия. Сколько раз ты пытаешься меня ужалить, а в ответ получаешь хук (боксёрский термин). Поэтому твой коммент мне понятен, от бессилия!
MAUS
MAUS ответил Байкал-38.
   70 / 808
20 января в 16:08
Да, не, я что пишу, что живу, что сплю спокойно! А о памятнике я вспоминаю когда речь о Спартаке заходит или когда говорят деньги на ветер. А так если, что, то я просто угораю над бездарностью!!! Так что не переживай за меня, я вам удовольствия такого не доставлю!!! Внятно объяснил или ещё вопросы есть?
"Так что не переживай за меня, я вам удовольствия такого доставлю!!!"
😂😂😂
ТОЛЬКО КОГДА МОЛЧИШЬ!!
🤣🤣🤣

Ага , еще и дизлайкнуть не забыл
"Дизлайк комментария пользователя MAUS Сегодня"
Коля58
Коля58
   252 / 808
20 января в 13:34
Играть никогда! )) А выйти на поле хоть сейчас ))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   272 / 808
20 января в 13:30
Восстанавливайся.
oFANATo
oFANATo
   59 / 808
20 января в 12:50
ЛЕЧИСЬ. НЕ ТОРОПИСЬ ПОЗОРИТЬСЯ С ПУПСИКАМИ
МКС
МКС
   30 / 808
20 января в 12:47
    Kerri
    Kerri
       228 / 808
    20 января в 12:45
    Здоровья ему!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил MAUS
       17 / 808
    20 января в 12:42
    и всё таки памятник Роши — тебе не даёт спокойно жить, спать и писать)))))
    Да, не, я что пишу, что живу, что сплю спокойно! А о памятнике я вспоминаю когда речь о Спартаке заходит или когда говорят деньги на ветер. А так если, что, то я просто угораю над бездарностью!!!
    Так что не переживай за меня, я вам удовольствия такого не доставлю!!!
    Внятно объяснил или ещё вопросы есть?
    Т34
    Т34 ответил MAUS
       8 / 808
    20 января в 12:39
    и всё таки памятник Роши — тебе не даёт спокойно жить, спать и писать)))))
    А что ему еще делать? Завидует черной завистью, даже по его комментариям видно.
    makkie
    makkie ответил Ваня лучший
       29 / 808
    20 января в 12:37
    Защитник очень приличный. Думаю финиш сезона отыграет ..Молодой, должен восстановиться быстро
    Для РПЛ очень серьезный уровень у Жиго - очень некстати эта травма пришлась.
    В случае с крестами все очень индивидуально: кто-то быстрее восстанавливается, как Зобнин, кто-то дольше и с рецедивами, как Ромуло.
    Т34
    Т34 ответил Литейный 4
       8 / 808
    20 января в 12:35
    Купили очередное полено Жиголо.
    Степа, ты посмотри какой дровяной склад купил Зенит. Семак пытается разгрести всю эту деревянную труху, а хозяева уже готовы подогнать новый вагон дровишек для усиления Зенита. Причем из года в год одно и тоже, не Зенит, а деревообрабатывающая артель.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил makkie
       27 / 808
    20 января в 12:15
    Защитник очень приличный. Думаю финиш сезона отыграет ..Молодой, должен восстановиться быстро
    112910415
    112910415
       41 / 808
    20 января в 12:09
    как раз на финише будет чрезвычайно нужен!
    MAUS
    MAUS ответил Байкал-38.
       70 / 808
    20 января в 12:08
    А какой смысл играть за Спартак? Вон Педро не играет, но памятник себе поставил! Мечта, а не карьера!
    и всё таки памятник Роши — тебе не даёт спокойно жить, спать и писать)))))
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       67 / 808
    20 января в 12:03
    Педра тоже не знает. )))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       17 / 808
    20 января в 11:44
    А какой смысл играть за Спартак? Вон Педро не играет, но памятник себе поставил! Мечта, а не карьера!
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 808
    20 января в 11:37
    Купили очередное полено Жиголо.
    makkie
    makkie
       29 / 808
    20 января в 11:26
    Торопиться с возвращением не стоит - важнее залечить травму и спокойно набирать форму.
    Судя по всему, весной в обороне будут играть Джикия и Кутепов.
    STVA 1
    STVA 1
       105 / 808
    20 января в 11:12
    А хорошо начал в Спартаке.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100