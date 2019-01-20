Аллегри призвал избежать недооценки «Кьево»

20 января 2019, 19:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Кьево» в Серии А.

Нам предстоит сыграть с «Кьево». Мы должны очень серьезно отнестись к предстоящему поединку. Они борются за выживание, такие команды очень опасны. Мы должны научиться решать исход матча задолго до финального свистка. Мы не должны позволять сопернику возвращаться в игру.

Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией».