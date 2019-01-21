«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в контрольном матче

«Спартак» обыграл «Ростов» в товарищеском матче на сборе в Катаре. Команды встречались в рамках коммерческого турнира для топ-клубов РПЛ.
«Спартак» - «Ростов» 2:1 (0:1)
Голы: Адриано 58 (пенальти), Глушаков 90+2 - Кьяртанссон 40
Незабитый пенальти: Ионов 90
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Глушенков 69), Лукас (Дмитрий Комбаров 46), Ташаев (Ханни 46), Мельгарехо (Ломовицкий 46), Гулиев (Глушаков 46), Умяров (Игнатов 46), Адриано (Маслов 69), Роша (Мелкадзе 46).
Главный тренер: Олег Кононов.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Осинов 46), Ингасон (Вилюш 46 (Сухомлинов 84)), Новосельцев (Логашов 46), Плиев (Хаджикадунич 46), Гацкан (Трошечкин 46), Щадин (Салетрос 46), Зуев (Ионов 46), Гулевский (Глебов 46), Зайнутдинов (Скопинцев 46), Кьяртанссон (Сигурдарсон 46).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Предупреждения: Гулиев 27, Мелкадзе 47.