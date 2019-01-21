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04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в контрольном матче

21 января 2019, 21:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Ростов» в товарищеском матче на сборе в Катаре. Команды встречались в рамках коммерческого турнира для топ-клубов РПЛ.

«Спартак» - «Ростов» 2:1 (0:1)
Голы: Адриано 58 (пенальти), Глушаков 90+2 - Кьяртанссон 40
Незабитый пенальти: Ионов 90

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Глушенков 69), Лукас (Дмитрий Комбаров 46), Ташаев (Ханни 46), Мельгарехо (Ломовицкий 46), Гулиев (Глушаков 46), Умяров (Игнатов 46), Адриано (Маслов 69), Роша (Мелкадзе 46).
Главный тренер: Олег Кононов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Осинов 46), Ингасон (Вилюш 46 (Сухомлинов 84)), Новосельцев (Логашов 46), Плиев (Хаджикадунич 46), Гацкан (Трошечкин 46), Щадин (Салетрос 46), Зуев (Ионов 46), Гулевский (Глебов 46), Зайнутдинов (Скопинцев 46), Кьяртанссон (Сигурдарсон 46).
Главный тренер: Валерий Карпин.

Предупреждения: Гулиев 27, Мелкадзе 47.

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Источник: Soccer.RuРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
Томик
Томик ответил Dominators
23 января в 05:52
Неуважаемый, нахрен Вы мне сдались, чтобы я своё время тратил на то, чтобы Вас оскорблять. Если болезненная фантазия и дефицит общения - посетите вооруженные силы или попросите родителей подарить братика- я Вас более развлекать не собираюсь.
Dominators
Dominators ответил Томик
   168 / 808
22 января в 17:18
За базаром следить корешей на районе подтягивайте. Гацкан- тот ещё костолом. Что это за капитан. По Ионову доля иронии была, конечно. Пенальти? Если кто- то бьёт лучше, Валера обязательно увидит и решит этот вопрос.
Уважаемый ,я вас и вашу команду не оскорблял . По-этому по хорошему прошу прикусить язык ,и следить за своими словами .
Томик
Томик ответил Dominators
22 января в 15:38
За базаром следить корешей на районе подтягивайте. Гацкан- тот ещё костолом. Что это за капитан. По Ионову доля иронии была, конечно. Пенальти? Если кто- то бьёт лучше, Валера обязательно увидит и решит этот вопрос.
Dominators
Dominators ответил Томик
   168 / 808
22 января в 14:03
Человек проводит лучший период в карьере, пашет, капитан, не гоняет бухим лза рулём- что ещё надо. Не забил пенальти- вы его застрелите ещё. Надеюсь Вы проходящий мимо дуундук, а не болельщик Ростова.
Капитан у нас Гацкан ,но его заменили и повязку дали Ионову .Лучший период в карьере спорный вопрос ,сейчас он на реанимации .Не гоняет бухим за рулем -это конечно показатель для футболиста сборной России . И это уже не первый пенальти ,который Ионов не забил .Просто у Ростова не хватает квалифицированных игроков на 2 состава .По игре Ростов ваших возил 1 тайм ,второй нас возил Спартак .Забей Ионов на 90 минуте и все вы бы не отыгрались .По поводу дундука ,могу сказать следи за базаром .
Томик
Томик ответил Dominators
22 января в 12:16
Человек проводит лучший период в карьере, пашет, капитан, не гоняет бухим лза рулём- что ещё надо. Не забил пенальти- вы его застрелите ещё. Надеюсь Вы проходящий мимо дуундук, а не болельщик Ростова.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
22 января в 11:32
Левое пенальти, левая победа.
RomeoTsar
RomeoTsar ответил Братья за Спартак
22 января в 11:17
Ну никак Спартак не может без пенальти.
А Ростов даже с пенальти на 90-ой минуте не может))
161регион
161регион
   62 / 808
22 января в 11:14
Надо запретить ионову бить пенальти....постоянно бьет в один и тот же угол....просто позор
viv
viv
   47 / 808
22 января в 10:22
Может хоть в товарищеском турнире Спартак не установит антирекорд-.......
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   44 / 808
22 января в 09:49
Зулус Луиска на отлично окончил школу нырков Самедова.
Novograd
Novograd
   523 / 808
22 января в 09:42
ахаххахаххааааааааааааааааааа а кода чемп старт
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
22 января в 09:15
Этот долбоящер Ионов тот ещё пенальтист! Как можно так тупо и бездарно бить пендаль? Низом, почти по центру, да ещё так слабо!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   187 / 808
22 января в 08:52
Вот у кого Карпин хотел выиграть, так это у "Спартака". Команда понимала его настроение и хотела поддержать положительным результатом. Не получилось... Думаю, В.Г. разозлен поражением от своей бывшей.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
22 января в 08:51
Ну никак Спартак не может без пенальти.
Казанский
Казанский
   236 / 808
22 января в 07:52
"Мы с Тамарой ходим парой" можно сказать о Степке и Бухгалтере)))
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   44 / 808
22 января в 07:48
Глушаков снова легенда у пупсиков.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
22 января в 07:45
Спартак со своими судьями победил Ростов. Стыдно. Гыгыгы
Спагетти
Спагетти ответил mangoх12
   314 / 808
22 января в 07:43
Карманный судья ставит пенальти на 90 минуте? Боже вот это логика:)))
SHMEL
SHMEL
   57 / 808
22 января в 07:34
Ужасно играли обе команды,но это только предсезонка.Ионов лол,так ужасно пробить еще постараться нужно,ну а поросям повезло в концовке,мяч от близстоящего дерева отскочил в ворота.
mat73
mat73 ответил Михаил Славнов
   570 / 808
22 января в 07:27
Очередная свинская победа, стыдно то как!!!!!
Тебе пора уже официально фамилию менять на - Михаил Свиньев - так уж ты любишь этих животных!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил tolctoy
   82 / 808
22 января в 07:22
А что ему оставалось делать? Три ростовчанина против двух наших. В этом случае провал был всей команды. Да и обрез кто сделал вспомни. Умяров отдал пас игрокам Ростова и вот получили контратаку.
dok66
dok66
   223 / 808
22 января в 07:13
Товарняк , как товарняк . Удивило , что по ТВ в прайм-тайм его показали
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 06:19
Кутепов топ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
22 января в 06:06
Жаль до пенальти дело не дошло...
Исмет
Исмет
   737 / 808
22 января в 03:08
Спартак - с победой, Максименко - красава, Глушаков - ну вы поняли....GOH........H.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
22 января в 02:51
Знатно Дениска подорвал сиволазурные пердомонокли
ESPANOL
ESPANOL
   321 / 808
22 января в 01:34
Карпину не стоит переживать, а нужно гнуть свою линию. В чемпе он этот Спартак обыграет одной левой.
Гавроша
Гавроша ответил Михаил Славнов
   66 / 808
22 января в 01:20
Очередная свинская победа, стыдно то как!!!!!
Даже в контрольных матчах спартак бьет левые пенальти. Тянут пупсиков, тянут.
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   66 / 808
22 января в 01:19
Валера, верни ты Ионова в Зенит, бесплатно! Пусть у них хоть один свой воспитанник будет в команде!)))
У нас есть свои воспитанники.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   126 / 808
22 января в 00:54
Очередная свинская победа, стыдно то как!!!!!
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