104-летний болельщик «Ливерпуля» встретился с Клоппом и Далглишем

104-летний болельщик «Ливерпуля» Бернард Шеридан после матча 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» встретился с главным тренером команды Юргеном Клоппом и легендой «красных» Кенни Далглишем.
Шеридан впервые посетил «Энфилд», когда ему было 8 лет - в 1923 году.
Еще перед игрой болельщик получил от «Ливерпуля» персональную майку, торт, билеты на игру с «Пэлас» и письмо от Клоппа.
У Шеридана 7 внуков и 14 правнуков.
Бездумный просмотр телевизора, не всегда полезен.
Бездумный просмотр телевизора, не всегда полезен.
Не важны клубные пристрастия и наоборот антипатии. Это ведь элементарное воспитание, культура, мораль.
Не важны клубные пристрастия и наоборот антипатии. Это ведь элементарное воспитание, культура, мораль.
интересно этот страпер еще в памяти, или уже старческий маразм, небось щас думает что Ливерпуль до сих пор лучший, а Далглиш все еще играет, А Клупп это официант, который пиво немецкое продает на энфилде.
интересно этот страпер еще в памяти, или уже старческий маразм, небось щас думает что Ливерпуль до сих пор лучший, а Далглиш все еще играет, А Клупп это официант, который пиво немецкое продает на энфилде.