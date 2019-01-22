104-летний болельщик «Ливерпуля» встретился с Клоппом и Далглишем

22 января 2019, 15:58

104-летний болельщик «Ливерпуля» Бернард Шеридан после матча 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» встретился с главным тренером команды Юргеном Клоппом и легендой «красных» Кенни Далглишем.

Шеридан впервые посетил «Энфилд», когда ему было 8 лет - в 1923 году.

Еще перед игрой болельщик получил от «Ливерпуля» персональную майку, торт, билеты на игру с «Пэлас» и письмо от Клоппа.

У Шеридана 7 внуков и 14 правнуков.