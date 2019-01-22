Во «Фрозиноне» назвали президента «Наполи» Де Лаурентиса «крестьянином»

Владелец «Фрозиноне» Маурицио Штирпа обрушился с критикой на президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

Накануне Де Лаурентис и сам прошелся по «Фрозиноне», заявив, что подобным командам-лифтам, которые еще перед сезоном готовятся к вылету, не следует давать деньги за телетрансляции, а наоборот, их нужно штрафовать.

Эти заявления сделаны человеком с неаполитанским синдромом. В жизни и футболе нужно иметь уважение, но здесь им и не пахнет. Я всегда вкладывал деньги в футбол и построил наш стадион благодаря деньгам от телеправ, чего Де Лаурентис до сих пор не сделал.

Я не знаю, почему он так говорит. Я вижу лишь полное неуважение со стороны этого крестьянина. Также хотел бы добавить, что мне не нужны советы человека, который практически ничего не выиграл за последние годы.