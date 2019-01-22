Роналду прибыл на суд в Испании

22 января 2019, 12:30

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл сегодня утром в провинциальный суд Мадрида на заседание, связанное с обвинениями в мошенничестве с налогами в Испании.

Ожидается, что спортсмен признает свою вину в четырех налоговых преступлениях, совершенных в период с 2011 по 2014 год. Кроме того, Роналду согласится на 23-месячный тюремный срок.

Несмотря на это, согласно испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствует судимость, а срок не превышает два года, в тюрьму Роналду не попадет. Штраф, на котором настаивает прокуратура, составляет почти 19 млн евро.