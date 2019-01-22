Роналду прибыл на суд в Испании

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл сегодня утром в провинциальный суд Мадрида на заседание, связанное с обвинениями в мошенничестве с налогами в Испании.
Ожидается, что спортсмен признает свою вину в четырех налоговых преступлениях, совершенных в период с 2011 по 2014 год. Кроме того, Роналду согласится на 23-месячный тюремный срок.
Несмотря на это, согласно испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствует судимость, а срок не превышает два года, в тюрьму Роналду не попадет. Штраф, на котором настаивает прокуратура, составляет почти 19 млн евро.
Который прикрываясь благотворительным фондом отмывал бабки.
Который прикрываясь благотворительным фондом отмывал бабки.
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новости которую вы заслужили.