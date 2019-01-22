Семак попросил руководство «Зенита» купить левого защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с расставанием с защитником Евгением Черновым.

У него закончился контракт, поэтому он покинул команду. Сейчас нам нужен защитник хорошего уровня, если мы хотим двигаться. Прежде чем расставаться с Черновым, я просил, чтобы взяли на эту позицию другого игрока. Но пока у нас никого нет. Посмотрим.