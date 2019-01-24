Ван дер Вил ушел из «Торонто» из-за конфликта с тренером

Защитник «Торонто» Грегори ван дер Вил покидает клуб. Как сообщил сам футболист, он не нашел взаимопонимания с главным тренером команды Грегом Ванни. По слухам, черная кошка между сторонами пробежала во время предсезонных сборов.
Увы, но я не останусь на второй сезон из-за разногласий с тренерским штабом. Я просто хочу побеждать, невзирая на условия и последствия. Видимо, мой характер слишком силен для них и они поэтому решили, что команде я больше не нужен.
Ван дер Вил выступал за «Торонто» с февраля прошлого года. Более всего он известен по игре за ПСЖ и «Аякс».