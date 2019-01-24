«Милан» подписал Пёнтека

24 января 2019, 00:04

Форвард «Дженоа» Кшыштоф Пёнтек, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Милане».

23-летний поляк подписал контракт с «россонери» до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии.