«Барселона» договорилась о трансфере Френки де Йонга

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг подписал контракт с «Барселоной». Этот сезон 21-летний футболист доиграет в Нидерландах, а 1 июля официально станет игроком каталонского клуба.
Сумма трансфера составит 75 млн евро. Ещё 11 млн евро «Аякс» может получить в качестве бонусов.
Такие денежные мешки как Псж и Ман Сити - это их вина. Они взорвали этот трансферный рынок своми покупками не реальными. Его реальная цена это игрока 25- 30 млн, больше де Йонг не стоит) Вообще если Саф трннировал МЮ то он его больше 13-15 млн не дал бы заинего.
Такие денежные мешки как Псж и Ман Сити - это их вина. Они взорвали этот трансферный рынок своми покупками не реальными. Его реальная цена это игрока 25- 30 млн, больше де Йонг не стоит) Вообще если Саф трннировал МЮ то он его больше 13-15 млн не дал бы заинего.
Для него хорошо что идет в цирк в испанскую лигу, ибо в АПЛ бы вообще был бы пшык... ибо у парня два серьйозных минуса - легковесный и долго принимает решение/готовит пас (по меркам АПЛ) - а это труба была бы в Англии - любой условный Уордпраус либо Шелви получше будет.
Канте такого хавбека сьедает даже не глядя вообще. а так в Барселона будет вместо слюнтявого бускетса... ток симулировать еще подучить парня надо, но у них там школа по этой части хорошая... этим займутся в первую очередь.
Для него хорошо что идет в цирк в испанскую лигу, ибо в АПЛ бы вообще был бы пшык... ибо у парня два серьйозных минуса - легковесный и долго принимает решение/готовит пас (по меркам АПЛ) - а это труба была бы в Англии - любой условный Уордпраус либо Шелви получше будет.
Канте такого хавбека сьедает даже не глядя вообще. а так в Барселона будет вместо слюнтявого бускетса... ток симулировать еще подучить парня надо, но у них там школа по этой части хорошая... этим займутся в первую очередь.
P.S. Опередили ПСЖ в гонке, дорогого стоит.
P.S. Опередили ПСЖ в гонке, дорогого стоит.