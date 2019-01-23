«Барселона» договорилась о трансфере Френки де Йонга

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 87’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 80’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 44’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
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«Барселона» договорилась о трансфере Френки де Йонга

23 января 2019, 20:48

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг подписал контракт с «Барселоной». Этот сезон 21-летний футболист доиграет в Нидерландах, а 1 июля официально станет игроком каталонского клуба.

Сумма трансфера составит 75 млн евро. Ещё 11 млн евро «Аякс» может получить в качестве бонусов.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
   599 / 808
сегодня в 01:46
Это походу ошибка СМИ или спортса!
это твоя ошибка. ошибка как фаната реала
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 11:08
Как то вроде дорого.
dzvinka
dzvinka ответил barcelonistas
   43 / 808
24 января в 17:29
Жеееесть... Давать оценку центрального пз посмотрев "пару видосов". Каких уникумов только тут не встретишь :)
этого хватило чтобы понять, что там нечего смотреть, за 75 лямов уж точно. Ну а так то да, с пасами поперек на 5-10 метров "а-ля бускетс" в стоячей лиге парень должен справиться, возможно.
ariec93
ariec93 ответил vinjard
24 января в 16:50
75 млн евро, еще 11 млн евро в качестве бонусов, и в общем будет 91 млн- это просто бред. Такие деньги, за такого игрока платить ненормально. У топ-клубов кукульник сорвало реально. Мало-мальски какой-нибудь игрок молодой, начнет чуть чуть пинать мяч красиво - так сразу средний ценник 60-70 млн евро типа супер талант. Такие денежные мешки как Псж и Ман Сити - это их вина. Они взорвали этот трансферный рынок своми покупками не реальными. Его реальная цена это игрока 25- 30 млн, больше де Йонг не стоит) Вообще если Саф трннировал МЮ то он его больше 13-15 млн не дал бы заинего.
Так никто не заставляет покупать, пусть со своей академии вытягивают.
vinjard
vinjard
24 января в 14:10
75 млн евро, еще 11 млн евро в качестве бонусов, и в общем будет 91 млн- это просто бред. Такие деньги, за такого игрока платить ненормально. У топ-клубов кукульник сорвало реально. Мало-мальски какой-нибудь игрок молодой, начнет чуть чуть пинать мяч красиво - так сразу средний ценник 60-70 млн евро типа супер талант.
Такие денежные мешки как Псж и Ман Сити - это их вина. Они взорвали этот трансферный рынок своми покупками не реальными. Его реальная цена это игрока 25- 30 млн, больше де Йонг не стоит) Вообще если Саф трннировал МЮ то он его больше 13-15 млн не дал бы заинего.
barcelonistas
barcelonistas ответил dzvinka
24 января в 13:28
Жеееесть... Давать оценку центрального пз посмотрев "пару видосов". Каких уникумов только тут не встретишь :)
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
24 января в 10:25
чет посмотрел я пару видосов с этим деЙонгом... и увидел "них****". Игрока за 15-20 лямов, типичного юнца хавбека из Голландской лиги, который чутка больше выделяется на фоне других юнцов голландской лиги.
Для него хорошо что идет в цирк в испанскую лигу, ибо в АПЛ бы вообще был бы пшык... ибо у парня два серьйозных минуса - легковесный и долго принимает решение/готовит пас (по меркам АПЛ) - а это труба была бы в Англии - любой условный Уордпраус либо Шелви получше будет.
Канте такого хавбека сьедает даже не глядя вообще. а так в Барселона будет вместо слюнтявого бускетса... ток симулировать еще подучить парня надо, но у них там школа по этой части хорошая... этим займутся в первую очередь.
benderivan
benderivan
   550 / 808
24 января в 06:50
Барселона превратилась в Манчестер сити (мешок)
рус фан
рус фан ответил 95-shishani-95
   161 / 808
24 января в 06:45
А как же Дембеле?
Дембель у каталонских скорее с правого фланга будет атаковать он там эффективнее, каталонские очевидно усиляются, а Перес походу этот сезон упускает, Реалу на мой взгляд надо брать Азара, Эриксена и Икарди/Кейн, на продажу Хамес, Иско, возможно Кроос. Наш клуб взял 3 ЛЧ подряд, но потерял при этом ряд игроков и Зизу с Криштиану, такое сразу не восполнится.
barcelonistas
barcelonistas ответил Виталик ManUtd Rus
24 января в 06:07
А че не +70? :)
barcelonistas
barcelonistas
24 января в 06:06
Ох, это шикарный трансфер. Артур, Рабьо, Де Йонг - новая Барса. Видаль/Ракитич и Денис вероятно на выход.

P.S. Опередили ПСЖ в гонке, дорогого стоит.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Apsny
   78 / 808
24 января в 06:02
А он показывает свою лучшую игру? Его же критикуют постоянно
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ruslan3132
   113 / 808
24 января в 02:41
Хакими слева разве играет? Он же справа играл в Реале. Перспективный парнишка, нельзя его продавать, в прошлом сезоне его игра мне понравилась больше чем Регилона или Одриосолы. Тем более свой воспитанник 19-20 лет
В Боруссии он на левом играет!!! По крайней мере, когда я видел, он играл слева!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
   113 / 808
24 января в 02:39
вообще то марс в реал перешел в далеком 2007. в год первого айфона в год когда Миллер сказал что капитализация гаспрома через 10 лет будет 1000000000000$.
Это походу ошибка СМИ или спортса!
juvenale
juvenale ответил дурман
   25 / 808
24 января в 01:09
Извините, не знал что на Соккере сам Рояла
летом увидишь
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   56 / 808
24 января в 00:31
Может и хороший игрок,не видел его в деле,но говорят кот в мешке,посмотрим на него в барсе.
дурман
дурман ответил juvenale
   461 / 808
24 января в 00:28
Извините, не знал что на Соккере сам Рояла
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   353 / 808
24 января в 00:13
Рецепт развода барсы : утка в газетах о интересе ПСЖ к ДеЙонгу = плюс 50 лямов к ценнику на игрока )))
Apsny
Apsny
   74 / 808
24 января в 00:08
При Пересе все купили, пишут что тупой Перес))))))
juvenale
juvenale ответил дурман
   25 / 808
24 января в 00:05
Как утверждает El Mundo Deportivo, центральный защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет продолжить карьеру именно в "Барселоне". Чуть ранее аналогичное желание высказал его друг и одноклубник Френки де Йонг​. Проблема в трансфере де Лигта может прийти только со стороны его агента Мино Райолы, который требует высокие комиссионные для себя, что не устраивает сине-гранатовых. Также на де Лигта претендует ряд европейских грандов, среди которых французский "ПСЖ" и мадридский "Реал". Заплатить за игрока придется не менее 65 миллионов евро.
Де Лихт одной ногой в Юве так что забудьте
juvenale
juvenale ответил Barcelona
   25 / 808
24 января в 00:04
Завидуй молча горбатый!
чему завидовать хаххаах?даже Рэмзи сильнее этого сморчка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 23:54
Удача для обеих сторон...
nba05
nba05 ответил Manny_Pacquiao
   190 / 808
23 января в 23:39
Коутиньо на выход. Ракитич на выход. Осталось купить толкового правого защитника, Триппьер неплох. Посмотрим, кто вырастет: де йонг или себальос.
Оба
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил 95-shishani-95
   97 / 808
23 января в 23:37
В «Реале» пока не считают возможным уход Марсело, но уже задумались о его преемнике. Мадридский «Реал» приступил к поиску замены ветерану команды бразильскому защитнику Марсело. Об этом сообщает AS. По данным источника, в сферу интересов «Королевского клуба» входят защитники «Бетиса» Эктор Фирпо и «Челси» Маркос Алонсо. В клубе рассматривают также вариант с собственным воспитанником Франом Гарсией. В «Реале» пока не считают возможным уход Марсело, но уже задумались о его преемнике. 30-летний Марсело перешёл в «Реал» в январе 2009 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей. ------------------------- Ничего себе, за 6,5 млн евро купили Марсело? Сколько всего он сделал для Реала?! Даже в 30 лет, за него дадут много денег. Но я надеюсь, что останется в Реале до конца карьеры! А если он всё таки уйдет, то пусть возвращают Хакими на левый фланг (где он и играет в Боруссии), а Регилона постепенно наигрывать!!!
Хакими слева разве играет? Он же справа играл в Реале. Перспективный парнишка, нельзя его продавать, в прошлом сезоне его игра мне понравилась больше чем Регилона или Одриосолы. Тем более свой воспитанник 19-20 лет
neverwin
neverwin
   477 / 808
23 января в 23:27
Ну будем посмотреть.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Manny_Pacquiao
   599 / 808
23 января в 23:26
Коутиньо на выход. Ракитич на выход. Осталось купить толкового правого защитника, Триппьер неплох. Посмотрим, кто вырастет: де йонг или себальос.
на выход скорее Видаль. хотя....
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
   599 / 808
23 января в 23:26
В «Реале» пока не считают возможным уход Марсело, но уже задумались о его преемнике. Мадридский «Реал» приступил к поиску замены ветерану команды бразильскому защитнику Марсело. Об этом сообщает AS. По данным источника, в сферу интересов «Королевского клуба» входят защитники «Бетиса» Эктор Фирпо и «Челси» Маркос Алонсо. В клубе рассматривают также вариант с собственным воспитанником Франом Гарсией. В «Реале» пока не считают возможным уход Марсело, но уже задумались о его преемнике. 30-летний Марсело перешёл в «Реал» в январе 2009 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей. ------------------------- Ничего себе, за 6,5 млн евро купили Марсело? Сколько всего он сделал для Реала?! Даже в 30 лет, за него дадут много денег. Но я надеюсь, что останется в Реале до конца карьеры! А если он всё таки уйдет, то пусть возвращают Хакими на левый фланг (где он и играет в Боруссии), а Регилона постепенно наигрывать!!!
вообще то марс в реал перешел в далеком 2007. в год первого айфона в год когда Миллер сказал что капитализация гаспрома через 10 лет будет 1000000000000$.
Barcelona
Barcelona ответил juvenale
   802 / 808
23 января в 23:24
мешок
Завидуй молча горбатый!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   132 / 808
23 января в 23:23
Коутиньо на выход. Ракитич на выход. Осталось купить толкового правого защитника, Триппьер неплох. Посмотрим, кто вырастет: де йонг или себальос.
дурман
дурман
   461 / 808
23 января в 23:09
Как утверждает El Mundo Deportivo, центральный защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет продолжить карьеру именно в "Барселоне". Чуть ранее аналогичное желание высказал его друг и одноклубник Френки де Йонг​. Проблема в трансфере де Лигта может прийти только со стороны его агента Мино Райолы, который требует высокие комиссионные для себя, что не устраивает сине-гранатовых. Также на де Лигта претендует ряд европейских грандов, среди которых французский "ПСЖ" и мадридский "Реал". Заплатить за игрока придется не менее 65 миллионов евро.
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