Игуаин - игрок «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, как и ожидалось, перешел в «Челси». 31-летний аргентинец будет выступать в составе лондонского клуба до конца сезона-2018/19 на правах аренды.
Первую часть сезона игрок провел в «Милане», в составе которого забил 6 голов в 15 матчах Серии А. В новой команде Игуаин будет играть под привычным 9-м номером. Сообщается, что лондонцы смогут выкупить форварда за 36 млн евро.
Но если шутки в сторону... благо что это всего лишь аренда, если что отправят обратно, да и хуже мораты быть просто не может, НЕ МОЖЕТ быть хуже днораты ну никак. Посмотрим.
Но если шутки в сторону... благо что это всего лишь аренда, если что отправят обратно, да и хуже мораты быть просто не может, НЕ МОЖЕТ быть хуже днораты ну никак. Посмотрим.
Но тот гол ПСЖ и правда был хорош. Последний раз, когда Челси показал характер в еврокубках
Но тот гол ПСЖ и правда был хорош. Последний раз, когда Челси показал характер в еврокубках