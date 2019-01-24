Игуаин - игрок «Челси»

24 января 2019, 00:00

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, как и ожидалось, перешел в «Челси». 31-летний аргентинец будет выступать в составе лондонского клуба до конца сезона-2018/19 на правах аренды.

Первую часть сезона игрок провел в «Милане», в составе которого забил 6 голов в 15 матчах Серии А. В новой команде Игуаин будет играть под привычным 9-м номером. Сообщается, что лондонцы смогут выкупить форварда за 36 млн евро.