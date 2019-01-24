Отец Хамеса: «Родригесу комфортно в Мюнхене»

Отец полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса рассказал о будущем своего сына в Германии. Напомним, что футболист выступает за немецкий клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу».

Ему комфортно в Мюнхене. У меня нет новостей о его будущем, но есть предположения, основанные на слухах из Англии. Сейчас Хамес спокоен, он чувствует, что снова находится на хорошем уровне, что он физически силен. Он счастлив и мотивирован, Родригес стремится достичь нового успеха.

«Реал» - его любимая команда, но, к сожалению, ему пришлось принимать решения в своей карьере. Учитывая, что он болеет за «Реал», есть вариант, который подразумевает его возвращение.