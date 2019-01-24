Черчесов: «РПЛ - это наш общий продукт»

Наставник сборной России Станислав Черчесов считает, что раньше чемпионат России был интереснее.

РПЛ регулярно теряет иностранных звезд, а новые взамен не появляются? Нельзя этому придавать такое значение. Все-таки РПЛ — это наш общий продукт. Чем он интереснее, конкурентоспособнее, тем лучше.

Недавно мы с коллегой как раз вспоминали период в «Ахмате», тогда еще «Тереке». Сезон, когда нам всего очка не хватило, чтобы попасть в Лигу Европы. И тогда у «Зенита» были Халк, Витсель, Гарай, у «Анжи» — Это’О, Роберто Карлос и Ко, у «Динамо» — Кураньи и Ко, у «Рубина» — Еременко, М’Вила, Рондон, у «Спартака» и «Локомотива» тоже хорошие составы.

А теперь посмотрите нынешние составы. Конечно, разница чувствуется. Тот «Терек» в чемпионате России-18/19 мог бы и на тройку призеров претендовать! Но зато места в составе освобождаются. В том числе для русских игроков. Это плюс для сборной России.