Гендиректор «Динамо»: «Мы хотели подписать Ивелина Попова»

Генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал о сорвавшемся подписании бывшего полузащитника «Спартака» Ивелина Попова, который перешёл в «Ростов».

Мы сделали ему предложение еще в конце декабря, исходя из наших возможностей. Сначала Попов согласился, но потом кто-то предложил ему в два раза больше, и он отказался. Через месяц Ивелин снова вернулся к нам, согласился на наше первое предложение, но уже всё. Мы бы хотели видеть его в команде, но всё время вмешиваются «потусторонние силы». Мы не можем потакать всем его желаниям.