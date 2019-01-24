Гришин: «Жамалетдинов сделал правильный шаг»

Бывший тренер дубля московского ЦСКА Александр Гришин похвалил нападающего москвичей Тимура Жамалетдинова за переход в польский клуб «Лех».

Для Тимура переход в «Лех» является шагом вперёд. Лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. К тому же в «Лехе» сейчас работает такой специалист, как Адам Навалка, который был главным тренером сборной Польши. Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным.