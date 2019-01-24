Гришин: «Жамалетдинов сделал правильный шаг»

Бывший тренер дубля московского ЦСКА Александр Гришин похвалил нападающего москвичей Тимура Жамалетдинова за переход в польский клуб «Лех».
Для Тимура переход в «Лех» является шагом вперёд. Лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. К тому же в «Лехе» сейчас работает такой специалист, как Адам Навалка, который был главным тренером сборной Польши. Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным.
Клубы уже объявили о договоренности, но футболисту еще нужно успешно пройти медосмотр в клубе, после чего он подпишет контракт.
Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным. ------------------------------------------------------------------------------------- Гришин совсем, что ли , под паровоз попал? он думает, что Тимур действовал сам без руководства клуба?
Ты что то совсем плохой стал. Речь идет о тренере Навалке, а не о Тимуре
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чё то затёрли твой пост.
не-не-не. о Навалке выше, а тут про решение уехать. это про Тимура.
Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным. ------------------------------------------------------------------------------------- Гришин совсем, что ли , под паровоз попал? он думает, что Тимур действовал сам без руководства клуба?
Ты что то совсем плохой стал. Речь идет о тренере Навалке, а не о Тимуре
------------------------------------------------------------------------------
чё то затёрли твой пост.
не-не-не. о Навалке выше, а тут про решение уехать. это про Тимура.
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Гришин совсем, что ли , под паровоз попал? он думает, что Тимур действовал сам без руководства клуба?
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Гришин совсем, что ли , под паровоз попал? он думает, что Тимур действовал сам без руководства клуба?
А пока успехов парню в Польше и главное без травм!
А пока успехов парню в Польше и главное без травм!