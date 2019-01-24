Гендиректор «Динамо»: «На работе все ругаются»

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров заявил, что у его заместителя по спортивным вопросам Романа Широкова и главного тренера Дмитрия Хохлова нет никакого конфликта.

Послушайте, не было никакого недопонимания. Два значимых в прошлом игрока — Хохлов и Широков. Наверное, они стали отличными футболистами, потому что у них были спортивные амбиции. Теперь у Димы есть амбиции стать хорошим тренером, а у Романа есть свои, и это правильно. Некоторые же люди в клубе специально преподносят их диалоги и споры в виде конфликта, но это изначально неправильно. На работе все ругаются, особенно те, кто болеет за результат. Вот если у них все было бы гладко, вот тогда я бы задумался об увольнении одного из них. Много писали о конфликте Семина и Геркуса. Мы дружим давно с Юрием Павловичем, и он подтвердил, что у них были разногласия. Но в конце концов это дало свой результат — Кубок и чемпионство. Это рабочий диалог, и тема по поводу конфликта раздута вашими коллегами. Я все читаю. Иногда чтобы просто посмеяться, а то столько экспертов, знающих из-за забора, что у нас тут внутри происходит.