Маммана: «Если Паредес перейдет в ПСЖ, буду за него только рад»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о возможном уходе своего соотечественника Леандро Паредеса в ПСЖ.
Кого вы включили бы в тройку лучших игроков 2018 года в России?
Дриусси, Дзюба, Паредес.
Если Паредес уйдет, как много потеряет «Зенит»?
Конечно, Лео очень много значит для нашей команды. Если все получится так, как может получиться, то я буду за него только рад.
Сообщалось, что ПСЖ заплатит за Паредеса 47 млн евро.
Потому что в "Спартаке" даже не знают что так можно - получать прибыль с продажи игроков, а не убытки!
Потому что в "Спартаке" даже не знают что так можно - получать прибыль с продажи игроков, а не убытки!