Маммана: «Если Паредес перейдет в ПСЖ, буду за него только рад»

25 января 2019, 09:56

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о возможном уходе своего соотечественника Леандро Паредеса в ПСЖ .

Кого вы включили бы в тройку лучших игроков 2018 года в России?

Дриусси, Дзюба, Паредес.

Если Паредес уйдет, как много потеряет «Зенит»?

Конечно, Лео очень много значит для нашей команды. Если все получится так, как может получиться, то я буду за него только рад.