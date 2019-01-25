«Ювентус» заинтересован в услугах Ивановича

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 74’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 67’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 31’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Ювентус» заинтересован в услугах Ивановича

25 января 2019, 08:44

«Ювентус» взялся за поиски нового защитника в связи со скорым уходом Мехди Бенатиа.

«Бьянконери» могут вернуть в команду Мартина Касереса, который сейчас выступает в «Лацио». Если же подписать 31-летнего футболиста не удастся, туринцы начнут работать над другими вариантами.

Среди заинтересовавших «Ювентус» оборонцев называются Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Ваня лучший
   26 / 808
26 января в 07:51
Там другой повод. С учетом возраста всех трех претендентов им просто нужны люди, из который песок сыпется, чтобы дешевле было поле в порядке содержать. Весь вопрос в том из кого песок сильнее сыпется. Я думаю Иванович на первом месте.
Да, Иванович вне конкуренции!)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   150 / 808
25 января в 19:56
Та все уже. Касереса взяли за 600 тысяч)
dok66
dok66
   221 / 808
25 января в 19:34
Не верю !
beefs
beefs
   202 / 808
25 января в 17:47
Он же золото с зенитом собрался выигрывать...
alexando1974
alexando1974
   372 / 808
25 января в 15:49
бред!
neomessi
neomessi
   355 / 808
25 января в 15:44
Вау, это же круто!
BagioR
BagioR
   212 / 808
25 января в 15:27
Зачем Кальдару отдали
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 15:09
Вот и я так подумал.зачем лихштайнера отпустили
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
25 января в 14:11
Самим нужен
Dudikoff
Dudikoff
   630 / 808
25 января в 14:08
старушку на стариков тянет. это нормально
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   209 / 808
25 января в 14:07
Ну да отпустить лихштайнера чтобы спасти тонущего в болоте туриста
Italian13
Italian13 ответил juvenale
   781 / 808
25 января в 13:44
лучше Феррару вернуть ,или Монтеро
это точно, можно М. Торричелли, Д. Пессотто, М. Юлиано и т.д.
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
   532 / 808
25 января в 13:06
Да не, это шутка-юмор.
Завтра
Завтра
   73 / 808
25 января в 12:59
"Среди заинтересовавших «Ювентус» оборонцев называются Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»)".

Если я не ошибаюсь(а я не ошибаюсь) - каждый из них играл в "Зените". Да, "свинятки"?))
Вот такие вот, как писал всё знающий о "Зените" "спартаковец", и "автор" Горин - странности кадровой политики петербургского клуба.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
25 января в 12:40
Самый востребованный товар в последнее время - ТЕ КОМУ ЗА 30!!! Старички носятся из команды в команду чаще молодых.
Просто стариковский бум какой то?!?
mihaluch
mihaluch
   325 / 808
25 января в 12:32
Зачем? В Грузии ещё Муртаз Хурцелава живой, а если надо помоложе, Россия может предложить Вагиза Хидиятуллина.
VIPded
VIPded
   84 / 808
25 января в 12:31
Утятина, думаю...
juvenale
juvenale
   25 / 808
25 января в 12:11
лучше Феррару вернуть ,или Монтеро
berda2003
berda2003
   718 / 808
25 января в 12:04
пусть отдадут мямлю и нету, а за эти бабки купят одного нормального СТОППЕРА!
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
25 января в 11:55
Любит Юве старперов брать!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   342 / 808
25 января в 11:53
Стыдно за спартак
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sir_Alex
   27 / 808
25 января в 11:49
До 1 апреля вроде бы ещё далеко 🤣🤣🤣
Там другой повод. С учетом возраста всех трех претендентов им просто нужны люди, из который песок сыпется, чтобы дешевле было поле в порядке содержать. Весь вопрос в том из кого песок сильнее сыпется. Я думаю Иванович на первом месте.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
25 января в 11:40
До 1 апреля вроде бы ещё далеко 🤣🤣🤣
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Тага Дага
25 января в 11:39
В соккере 80 % новостей провокационные....просто читать противно.
Читай спорт-экспрессы, кто не дает) Про то как очередной Смолов вот-вот всех порвет)))
нечитайло
нечитайло
   475 / 808
25 января в 11:38
Пусть попробуют
drug01
drug01
   92 / 808
25 января в 11:27
Сплошные сплетни
Tommy Lee
Tommy Lee
   263 / 808
25 января в 11:26
Всех стариканов перечислили.
Jum13
Jum13 ответил Т34
   18 / 808
25 января в 11:21
"Адекватный" конь, танк тебе чем помешал, ты посмотри на свою аву с карикатурной лошадью, играющей в футбол. Я бы дал тебе соответствующую характеристику, но получать из-за тебя бан нет никакого желания, так же, как и дальнейшего с тобой общения.
На моей аве карикатурно изображён матч Спартак-ЦСКА. А на твоей аве зачем-то изображён советский танк Т-34, не имеющий ничего общего с твоим американским ником. Так что соответствующую характеристику дай себе.

P.S. Забавно, что по-делу тебе написать нечего. На всё, что ты сподобился - это попытаться придраться к аве )))
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
25 января в 11:17
Не меньше 30 требовать, раз нужен - пусть платят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Т34
   21 / 808
25 января в 11:11
Пусть хватают. Не футбольный клуб Зенит, а легальная перевалочная база, торгующая людьми. И главное питерцы гордятся этим. Но здесь есть и другая сторона медали, отсутствие высоких результатов из-за постоянного изменения состава команды.
Да на вас сложно угодить. Купишь Халка - бабушки нищают, продашь арга - людьми торгуют.
Иногда футбол и бизнес плотно пересекаются. Вон гинеру лишь бы в ЛЧ попасть, там денежку дают. А дальше хоть трава не расти...
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