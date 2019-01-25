«Ювентус» заинтересован в услугах Ивановича

«Ювентус» взялся за поиски нового защитника в связи со скорым уходом Мехди Бенатиа.
«Бьянконери» могут вернуть в команду Мартина Касереса, который сейчас выступает в «Лацио». Если же подписать 31-летнего футболиста не удастся, туринцы начнут работать над другими вариантами.
Среди заинтересовавших «Ювентус» оборонцев называются Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).
Если я не ошибаюсь(а я не ошибаюсь) - каждый из них играл в "Зените". Да, "свинятки"?))
Вот такие вот, как писал всё знающий о "Зените" "спартаковец", и "автор" Горин - странности кадровой политики петербургского клуба.
Если я не ошибаюсь(а я не ошибаюсь) - каждый из них играл в "Зените". Да, "свинятки"?))
Вот такие вот, как писал всё знающий о "Зените" "спартаковец", и "автор" Горин - странности кадровой политики петербургского клуба.
Просто стариковский бум какой то?!?
Просто стариковский бум какой то?!?
P.S. Забавно, что по-делу тебе написать нечего. На всё, что ты сподобился - это попытаться придраться к аве )))
P.S. Забавно, что по-делу тебе написать нечего. На всё, что ты сподобился - это попытаться придраться к аве )))
Иногда футбол и бизнес плотно пересекаются. Вон гинеру лишь бы в ЛЧ попасть, там денежку дают. А дальше хоть трава не расти...
Иногда футбол и бизнес плотно пересекаются. Вон гинеру лишь бы в ЛЧ попасть, там денежку дают. А дальше хоть трава не расти...