«Ювентус» заинтересован в услугах Ивановича

25 января 2019, 08:44

«Ювентус» взялся за поиски нового защитника в связи со скорым уходом Мехди Бенатиа.

«Бьянконери» могут вернуть в команду Мартина Касереса, который сейчас выступает в «Лацио». Если же подписать 31-летнего футболиста не удастся, туринцы начнут работать над другими вариантами.

Среди заинтересовавших «Ювентус» оборонцев называются Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).