Ракицкий в ближайшее время должен стать игроком «Зенита»

Сообщается, что «Зенит» окончательно договорился с «Шахтером» о приобретении 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого.
На финальном этапе переговоров «сине-бело-голубым» удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 млн евро до 10 млн, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому «горняки» получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в питерской команде. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.
Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
Ракицкий защитник...
Ракицкий защитник...
Господа....я понимаю ,если бы в нынешнем составе Зенита играли Рамос.Годин и Марселу - то был бы понятен спорный для некоторых выбор......
Но пока воротам Лунёва чаще угрожают действия Мевли и Нету,чем игроки соперника - то не вижу смысла быть столь избирательными и капризными в выборе новых игроков.....
Господа....я понимаю ,если бы в нынешнем составе Зенита играли Рамос.Годин и Марселу - то был бы понятен спорный для некоторых выбор......
Но пока воротам Лунёва чаще угрожают действия Мевли и Нету,чем игроки соперника - то не вижу смысла быть столь избирательными и капризными в выборе новых игроков.....
Удар поставлен с левой.
Нынешнему Зениту не хватает таких игроков,которые могут с метров тридцати положить в ворота с игры и со стандарта.
Удар поставлен с левой.
Нынешнему Зениту не хватает таких игроков,которые могут с метров тридцати положить в ворота с игры и со стандарта.