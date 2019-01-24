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Ракицкий в ближайшее время должен стать игроком «Зенита»

24 января 2019, 13:45

Сообщается, что «Зенит» окончательно договорился с «Шахтером» о приобретении 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого.

На финальном этапе переговоров «сине-бело-голубым» удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 млн евро до 10 млн, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому «горняки» получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в питерской команде. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Aptyp1k
   319 / 808
25 января в 18:21
У нас есть в Якутии
KURUM
KURUM
   343 / 808
25 января в 17:15
Бандеровец???..
ariec93
ariec93 ответил pomor45
25 января в 16:49
Ты бы хоть понимал, что плетёшь.
Что не так? Объяснишь?
ariec93
ariec93 ответил Олег Кожан
25 января в 16:48
Не сравнивай Тимощука и это
Тимощук живет и зарабатывает в России, потом призжает и навещает ранненых бойцов АТО, которые якобы воюют с Россией? Так что с Ракицким не так?
Aptyp1k
Aptyp1k ответил Евгений Быстров
25 января в 08:27
Советую вам Соловьева, то, что вы пишете не соответствует действительности. Сотрудничество идёт, товарооборот растёт. Решена в магазине давно не видел
Т34
Т34 ответил Багров-брат
   8 / 808
25 января в 08:05
Пустые сотресания воздуха Где молодое пополнение "народных"? А Комбаров и Глушаков всё в строю. ОПГ непоколебима...)))
Максименко,Рассказов, Ломовицкий, Игнатов, Гулиев уже выходят в основе, пробуются Миронов, Маслов, Мелкалзе и другие. Этого тебе мало?Кроме воспитанников Спартака, играют молодые Джикия, Зобнин,Ташаев, это все российские игроки а не передасы. Глушаков и Комбаров это временное явление.
Багров-брат
Багров-брат ответил Т34
   275 / 808
25 января в 02:53
Ох, как же в Спартаке завидуют! Ты даже не представляешь. Он убирает своих пенсионеров, чтобы расчистить место для таких "юношей", каких приобретает Зенит, который становится все моложе по составу. Спартаку не везет в последнее время, таких "звезд", как Ракитский, не удается заманить, наверное денежный мешок помельче.
Пустые сотресания воздуха Где молодое пополнение "народных"? А Комбаров и Глушаков всё в строю. ОПГ непоколебима...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил n272nm
   19 / 808
25 января в 00:06
Уход Паредеса - это потеря потерь. Да, за него выручили хорошие деньги, но это очевидное ослабление состава. Думаю, что о чемпионстве и успешном выступление в КУЕФА можно забыть, увы. Никакой Ракицкий Паредеса не заменит. Это все, что можно сказать о зимнем трансферном окне имени Зенита.
При чём здесь Паредес ????
Ракицкий защитник...
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   500 / 808
24 января в 23:57
Скатертью дорога сепар, прям к середняку РПЛ.
n272nm
n272nm
   524 / 808
24 января в 23:53
Уход Паредеса - это потеря потерь. Да, за него выручили хорошие деньги, но это очевидное ослабление состава. Думаю, что о чемпионстве и успешном выступление в КУЕФА можно забыть, увы. Никакой Ракицкий Паредеса не заменит. Это все, что можно сказать о зимнем трансферном окне имени Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
24 января в 23:45
Странно ,сколько критики в адрес ещё не перешедшего игрока......

Господа....я понимаю ,если бы в нынешнем составе Зенита играли Рамос.Годин и Марселу - то был бы понятен спорный для некоторых выбор......
Но пока воротам Лунёва чаще угрожают действия Мевли и Нету,чем игроки соперника - то не вижу смысла быть столь избирательными и капризными в выборе новых игроков.....
dimagas1
dimagas1 ответил pomor45
   136 / 808
24 января в 22:30
Сообщают, что его номер в Шахтере уже отдали новоприбывшему игроку. Что-то мне подсказывает, что это не последний игрок из Шахтёра в РПЛ. Ракицкий - первопроходец. Шахтёр и так под изрядной обструкцией, а с его переходом она усилится и это тоже повлияет на ускорение процесса перехода. Было бы замечательно, если бы в РПЛ появился ФК "Шахтёр" в полном составе.
Хотелки всегда такие смешные)))Шахта под обструкцией?Правду все таки говорят что за поребриком параллельная реальность)))
pomor45
pomor45
   141 / 808
24 января в 22:22
Ракицкий переходит в клуб ниже европейским рейтингом на 4 позиции, но зато входящем в топ-30 Европы по доходам (25 место). Для него это имеет большее значение.
pomor45
pomor45 ответил ariec93
   141 / 808
24 января в 22:12
Поехал к другому "сепару" Тимощуку, который не забывает приезжать и фоткаться с АТОшниками.
Ты бы хоть понимал, что плетёшь.
pomor45
pomor45 ответил За адекватность
   141 / 808
24 января в 22:05
На мой скромный взгляд и абсолютно мое субъективное мнение в "Шахтере" (из украинцев) Степаненко смог бы закрыть позицию опорника в "Зените", но как говорится "на вкус и цвет".
Это не тот ли, что даже в Кубани не прижился?
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
24 января в 22:02
Не мешайте и не подсказывайте "Зениту"! Там дело знают!
pomor45
pomor45
   141 / 808
24 января в 22:01
Сообщают, что его номер в Шахтере уже отдали новоприбывшему игроку. Что-то мне подсказывает, что это не последний игрок из Шахтёра в РПЛ. Ракицкий - первопроходец. Шахтёр и так под изрядной обструкцией, а с его переходом она усилится и это тоже повлияет на ускорение процесса перехода. Было бы замечательно, если бы в РПЛ появился ФК "Шахтёр" в полном составе.
feris1
feris1
   80 / 808
24 января в 20:43
Что не говори,а у Ракицкого хорошая пушка!
Удар поставлен с левой.
Нынешнему Зениту не хватает таких игроков,которые могут с метров тридцати положить в ворота с игры и со стандарта.
kella
kella
   551 / 808
24 января в 20:38
В википедии он уже защитник Зенита
Олег Кожан
Олег Кожан ответил ariec93
   605 / 808
24 января в 20:25
Поехал к другому "сепару" Тимощуку, который не забывает приезжать и фоткаться с АТОшниками.
Не сравнивай Тимощука и это
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   32 / 808
24 января в 20:03
И 100 лямов евриков из них Зенит заработал на продаже футболок под номером 22 с логотипом Газпром - я уже об этом слышал, но бытует другое мнение что без трубы Зениту труба
Это данные ФИФА а не слухи из Тарасовки!
За адекватность
За адекватность ответил Евгений Быстров
   232 / 808
24 января в 19:56
Слушай больше киселева и прочих соловьевых.Сотрудничество м/у Россией и Украиной остается на уровне.Посмотри на эстраду хотя бы,как их "звезды" чувствуют себя на российской эстраде.А конфетки фабрики "Roshen" т.е.порошенковские как в наших магазинах разлетаются))Так что все это фигня.
Абсолютно не смотрю ни Киселева, ни Соловьева, ни вообще новости на наших каналах. Сотрудничество пусть только увеличивается, так как считаю нас с украинцами как минимум дружественными народами. ах да у меня родственников и товарищей там выше крыши. Но пользуясь интернетом зашел на фут.уа. на новость о переходе Ракицкого (она там не одна), и главное, я высказал свое мнение, на которое имею право, в политоту не уходил особо, так что Киселева с Соловьевым себе оставьте.
Дмитрий Скрыпнюк
Дмитрий Скрыпнюк
24 января в 19:55
МапС
МапС
   125 / 808
24 января в 19:44
Исчо один хохлатый баклан после Тимощука.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил За адекватность
   319 / 808
24 января в 19:43
Слушай больше киселева и прочих соловьевых.Сотрудничество м/у Россией и Украиной остается на уровне.Посмотри на эстраду хотя бы,как их "звезды" чувствуют себя на российской эстраде.А конфетки фабрики "Roshen" т.е.порошенковские как в наших магазинах разлетаются))Так что все это фигня.
нечитайло
нечитайло
   475 / 808
24 января в 19:22
Главное не балласт
drug01
drug01
   92 / 808
24 января в 19:10
Пока в составе его нет!
dbr123
dbr123
   390 / 808
24 января в 19:09
когда у нас будут Питерские Желудковы ..Аршавины ..Кержаковы..Быстровы ......? за что получают не малые деньги тренера от футбола по молодёжи ?
борька
борька ответил За адекватность
   151 / 808
24 января в 19:09
На мой скромный взгляд и абсолютно мое субъективное мнение в "Шахтере" (из украинцев) Степаненко смог бы закрыть позицию опорника в "Зените", но как говорится "на вкус и цвет".
Ракиттский справитсяне хуже Степы!
За адекватность
За адекватность ответил dimagas1
   232 / 808
24 января в 18:59
Не думаю что 29 лет это закат для защитника. Мальдини в 37 еще всех топтал. Ну а переезд в Зенит вообще его отстранит от вызовов.А спада у него и нет, просто конкуренты его играют на много лучше в этом сезоне.
Я не писал, что 29 лет для защитника закат. У нас Навас в "Рубине" в 38 себя прекрасно чувствует.Я к тому, что в клуб из топ 5 он уже не перейдет, там условно Де Лигг будет интересен, а в "Зените" он хорошо заработает как минимум, да и напрягаться в нашем пешеходном чемпионате особо не нужно. Но скорее всего это утка, слишком сильны политические противоречия между нашими странами, чтобы игрок с украинским паспортом решил стать изгоем у себя на Родине, пусть и за большие деньги, хотя...
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