Ракицкий в ближайшее время должен стать игроком «Зенита»

24 января 2019, 13:45

Сообщается, что «Зенит» окончательно договорился с «Шахтером» о приобретении 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого.

На финальном этапе переговоров «сине-бело-голубым» удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 млн евро до 10 млн, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому «горняки» получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в питерской команде. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.