Глеснес близок к переходу в ЦСКА

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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 76’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 69’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
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Глеснес близок к переходу в ЦСКА

24 января 2019, 23:58

Защитник «Стрёмсгодсета» Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист переедет в Россию за солидную по меркам Норвегии сумму. В прошлом сезоне игрок провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии и забил 1 гол.

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил Don trambon
   28 / 808
25 января в 17:14
Ну зачем же?) До конца сезона хватит что есть. А по концу сезона будет видно нужен будет или нет. Кто знает, мб Чалов продолжит прогрессировать, Абель перестанет ломаться, а новичок оправдает слова, что он большой талант(очень хочу на него глянуть), да и наш самурай очнётся. А вот защитник, тем более такой, как о его описывают, нужен ибо Васин скорее всего уже списан(да и когда играл, то было страшновато), а Чернов к сожалению не прогрессирует. А так Бекао- Магнуссон-Глеснес, возможно, будет выглядеть отлично.
не верю я в Абеля. по мне, даже стареющий Вагнер в паре с Чаловым смотрелся бы эффективнее.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Don trambon
   349 / 808
25 января в 16:28
да ладно, чернов крут, не хуже смотрится бекао и магнуса
Don trambon
Don trambon ответил RIR68
   131 / 808
25 января в 15:55
нападающий. нам нужен нападающий.
Ну зачем же?) До конца сезона хватит что есть. А по концу сезона будет видно нужен будет или нет. Кто знает, мб Чалов продолжит прогрессировать, Абель перестанет ломаться, а новичок оправдает слова, что он большой талант(очень хочу на него глянуть), да и наш самурай очнётся.

А вот защитник, тем более такой, как о его описывают, нужен ибо Васин скорее всего уже списан(да и когда играл, то было страшновато), а Чернов к сожалению не прогрессирует. А так Бекао- Магнуссон-Глеснес, возможно, будет выглядеть отлично.
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   131 / 808
25 января в 15:49
Ага, гинер опять пропихнёт назначение Москалёва. Он осечек не делает, даёт 100% результат для конюшни. 8 игр- 8 побед.....
На держи на про запас. Ты плачешь и сопли пускаешь много, должно хватить на пару дней.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Don trambon
   21 / 808
25 января в 15:38
Да и без судеек с зенькой справимся, что бы больше соплей твоих на сайте увидеть. гыгыгы
Ага, гинер опять пропихнёт назначение Москалёва. Он осечек не делает, даёт 100% результат для конюшни. 8 игр- 8 побед.....
RIR68
RIR68
   28 / 808
25 января в 15:34
нападающий. нам нужен нападающий.
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   131 / 808
25 января в 15:12
Чем дешевле возьмут, тем больше на судеек и кабинеты останется...
Да и без судеек с зенькой справимся, что бы больше соплей твоих на сайте увидеть. гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
25 января в 14:30
Чем дешевле возьмут, тем больше на судеек и кабинеты останется...
mugik1973
mugik1973
   217 / 808
25 января в 12:41
Якоб, послушай совета, не переходи в табун там паспорт отберают и выдают военный билет, который хранится у начальника штаба. Поэтому в будущем перейти в другой клуб будет не реально, в крайнем случае комесуют как Эльма. А еще там дембеля лютуют, поэтому будеь стирать им носки и драить очко
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Алексей Коротеев
   107 / 808
25 января в 12:23
Как там мясной русский Месси уже в ФНЛ ушел?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Дмитрий Климович 2
   107 / 808
25 января в 12:21
За сколько взяли узнаем после оффиц. объявления
А на трансфермаркет приблизительно оценивается в 700 тысяч евро
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 808
25 января в 12:03
Новый выпускник школы цска, вольется в коллектив.
Выпускники академии Спартака Жиго, Адриано, Луиш, Айртон, Роша, уже вытеснили варягов Ещенко, Камбарова, Брызгалова, Паршивлюка, Тимофеева,, Давыдова, Зотова, Кротова, или еще нет?
Mi6
Mi6
   374 / 808
25 января в 11:16
Жаль что своим места нет
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   184 / 808
25 января в 11:06
Кстати, не исключено, что его могут брать и с прицелом на позицию опорника, он ведь не только ЦЗ может играть, но и опорника. А что! Будет новый армейский викинг типа Вернблума)) Только щепки будут лететь от соперников!))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил самуил кац 3
   184 / 808
25 января в 11:04
Даже здоровее Заболотного ?
Тот еще бугай!
самуил кац 3
самуил кац 3 ответил Serg_Diamond
   338 / 808
25 января в 10:56
Вроде писали эту новость 2 дня назад. Поскольку Жамалетдинова и Хосонова отдают в аренду, разгружая зарплатную ведомость, а Васин до сих пор не тренируется с командой, в эту новость почему-то верится. Очень нужен ещё один центральный защитник. Здоровенный такой детина!)) С таким не поборешься))
Даже здоровее Заболотного ?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
25 января в 10:52
За сколько взяли,кто знает?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   164 / 808
25 января в 09:55
Разбрасываться своей " супер молодёжью " ,что бы купить ВОТ ЭТО ?????!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 808
25 января в 09:40
Мода на скандинавов пошла.
VIPded
VIPded
   84 / 808
25 января в 09:01
Удачного трансфера ЦСКА! Ждём официоза...
МКС
МКС
   30 / 808
25 января в 08:05
Новый выпускник школы цска, вольется в коллектив.
Muqbil Cabbarli
Muqbil Cabbarli
   484 / 808
25 января в 07:34
И всё таки у ЦСКА самая лучшая трансферная политика в стране. Молодцы.
SHMEL
SHMEL
   58 / 808
25 января в 07:22
Я уже практически верю в этот трансфер.Ну что ж Якоб-добро пожаловать.
Caniggia
Caniggia
   35 / 808
25 января в 06:15
Да хрен его знает. Надо смотреть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   184 / 808
25 января в 04:32
Вроде писали эту новость 2 дня назад. Поскольку Жамалетдинова и Хосонова отдают в аренду, разгружая зарплатную ведомость, а Васин до сих пор не тренируется с командой, в эту новость почему-то верится. Очень нужен ещё один центральный защитник. Здоровенный такой детина!)) С таким не поборешься))
valt134
valt134
   254 / 808
25 января в 04:18
Что за ХРЕН???
Багров-брат
Багров-брат
   275 / 808
25 января в 02:56
Ставка на северную стабильность и работоспособность должна сработать...))) Удачи викингу в ЦСКА!...)))
cska plus
cska plus
   13 / 808
25 января в 02:17
Посмотрим, что за фрукт.
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
25 января в 01:21
мда мощный такой викинг
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   107 / 808
25 января в 01:10
Похоже на замену Виктору Васину.
Никак не восстановится после крестов
Будем смотреть, что это за Глеснес
Наш селекционный отдел умеет нас удивлять
Хорошими тоансферами
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