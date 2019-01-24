Защитник «Стрёмсгодсета» Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист переедет в Россию за солидную по меркам Норвегии сумму. В прошлом сезоне игрок провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии и забил 1 гол.
|Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|Жирона
|-:-
|Реал
|Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Интер
|-:-
|Лацио
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Годой-Крус
|0:4
|Ривер Плейт
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Барракас Централ
|-:-
|Альмиранте Браун
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|02:30
|Матч завершен
|Флуминенсе Ф
|1:1
|Жакобина
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Баия
|0:2
|Баия ди Фейра
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|00:15
|Матч завершен
|Веранополис
|1:1
|Интернасьонал
|-
|-
|-
|01:30
|сегодня
|Пелотас
|-:-
|Сан Жозе
|-
|-
|-
|01:30
|Матч завершен
|Авенида
|0:0
|Айморе
|-
|-
|-
|01:30
|Матч завершен
|Ново Хамбурго
|2:1
|Кашиас
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Тупи
|1:1
|Вила-Нова
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Патросиненсе
|1:1
|Тупинамбас
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Атлетико Мин
|4:0
|УРТ
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Томбенсе
|1:2
|Америка Мин
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Унион
|-:-
|Кельн
|Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|18:15
|сегодня
|ОФИ
|-:-
|Атромитос
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Ксанти
|-:-
|Арис
|Колумбия. Примера А 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Хагуарес Кор
|1:0
|Депортиво К
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Санта-Фе
|1:2
|Кукута Депортиво
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Агилас Дорадас
|0:1
|Альянса Петролера
|-
|-
|-
|04:00
|76’
|Атлетико Букараманга
|0:0
|Атлетико Нас
|-
|-
|-
|04:00
|69’
|Жуниор
|2:1
|Патриотас Бояка
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Кармелита
|0:1
|Гресия
|-
|-
|-
|00:05
|сегодня
|Гуадалупе
|-:-
|Лимон
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|УКР
|1:1
|Перес Селедон
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сантос
|1:5
|Сан Карлос
|-
|-
|-
|05:00
|33’
|Депортиво Саприсса
|0:0
|Картагинес
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|03:00
|сегодня
|Монреаль Импакт
|-:-
|Цинциннати
|-
|-
|-
|сегодня
|Тренчин
|-:-
|Мариуполь
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Лудогорец
|-:-
|Виктория
|-
|-
|-
|сегодня
|Арка
|-:-
|Шахтер Кр
|-
|-
|-
|сегодня
|Арка
|-:-
|Македония ГжП
|-
|-
|-
|сегодня
|Младост Луч
|-:-
|Арсенал Т
|-
|-
|-
|сегодня
|Заглембе
|-:-
|Войводина
|-
|-
|-
|сегодня
|Медзь
|-:-
|Черноморец Од
|-
|-
|-
|сегодня
|Ботев Пл
|-:-
|Слован Л
|-
|-
|-
|11:00
|сегодня
|Ислочь
|-:-
|Торпедо-БелАЗ
|-
|-
|-
|11:00
|сегодня
|Хобро
|-:-
|Шахтер Дн
|-
|-
|-
|13:30
|сегодня
|Неман
|-:-
|Даугава (Даугавпилс)
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Краковия
|-:-
|Партизан
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Лех П
|-:-
|Шахтер Дн
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Нью-Инглэнд Р
|-:-
|Шанхай Шэньхуа
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ягеллония
|-:-
|Динамо М
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Одд
|-:-
|Рауфосс
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Кристиансунд
|-:-
|Юргорден
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Норрчёпинг
|-:-
|Эльфсборг
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Оренбург
|-:-
|Баник О
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Хаугесунд
|-:-
|Нест-Сотра
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Вестерос СК
|-:-
|АФК
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|00:15
|Матч завершен
|Порту
|3:0
|Белененсеш
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Бала Таун
|-:-
|ТНС
|-
|-
|-
Защитник «Стрёмсгодсета» Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист переедет в Россию за солидную по меркам Норвегии сумму. В прошлом сезоне игрок провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии и забил 1 гол.
А вот защитник, тем более такой, как о его описывают, нужен ибо Васин скорее всего уже списан(да и когда играл, то было страшновато), а Чернов к сожалению не прогрессирует. А так Бекао- Магнуссон-Глеснес, возможно, будет выглядеть отлично.
А вот защитник, тем более такой, как о его описывают, нужен ибо Васин скорее всего уже списан(да и когда играл, то было страшновато), а Чернов к сожалению не прогрессирует. А так Бекао- Магнуссон-Глеснес, возможно, будет выглядеть отлично.
А на трансфермаркет приблизительно оценивается в 700 тысяч евро
А на трансфермаркет приблизительно оценивается в 700 тысяч евро
Никак не восстановится после крестов
Будем смотреть, что это за Глеснес
Наш селекционный отдел умеет нас удивлять
Хорошими тоансферами
Никак не восстановится после крестов
Будем смотреть, что это за Глеснес
Наш селекционный отдел умеет нас удивлять
Хорошими тоансферами