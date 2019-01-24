Хосонов перейдет в «Тамбов»

24 января 2019, 17:17

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру в «Тамбове» на правах аренды. Об этом заявил спортивный директор клуба из Черноземья Павел Худяков.

20-летний футболист будет выступать за клуб до конца сезона, после чего тамбовчане в случае выхода в премьер-лигу смогут выкупить его трансфер. На игрока также претендовала «Уфа».