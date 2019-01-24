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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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Жамалетдинов может сменить ЦСКА на польский клуб

24 января 2019, 14:38

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в Польше. «Армейцы» рассчитывают отдать игрока в аренду. На данный момент ЦСКА ведет переговоры по футболисту с «Лехом».

В текущем сезоне 21-летний форвард провел 12 матчей в РПЛ, забив 3 гола.

Ранее контракт с «армейцами» продлил нападающий Федор Чалов.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   519 / 808
25 января в 12:10
хороший игрок будет
Don trambon
Don trambon ответил Алексей Коротеев
   131 / 808
25 января в 09:59
Всё путём ! А тебе уже голоса мерещатся ? Завязывать пора с ненавистью к Спартаку , пора правильно питаться и больше гулять ! )))))))))
Ну судя по твоему комменту(про горящей конюшне) это тебе нужно этим заниматься или как минимум следить за футболом.
VIPded
VIPded
   84 / 808
24 января в 17:08
Пусть парень опыта набирается. В основе ЦСКА ему сейчас и места-то нет...
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
24 января в 16:34
Пусть попробует.
Слайш
Слайш
   98 / 808
24 января в 16:20
Помоему неплохое решение - хоть игровой практики больше будет
Багров-брат
Багров-брат ответил Алексей Коротеев
   275 / 808
24 января в 16:09
Всё путём ! А тебе уже голоса мерещатся ? Завязывать пора с ненавистью к Спартаку , пора правильно питаться и больше гулять ! )))))))))
Я смотрю, сильно долго гуляете и правильно закусываете...))) О каких молодых ребятах от поедателей желудей речь?...))) Так что "конские яблоки" просто были брошены в пустоту, - пустоте не стыдно...)))
Jum13
Jum13 ответил Алексей Коротеев
   18 / 808
24 января в 15:49
Разбегается молодёжь из горящей конюшни ! ))))))))) А сколько конских яблок было выпущено в адрес наших молодых ребят ?!!! Так что в конюшне тоже не мёдом намазано ! ))))
Молодые это Попов, Самедов и Ерёменко? Ну ничего - у вас ещё молодые Комбаров и Глушаков остались
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   27 / 808
24 января в 15:25
Тимура лучше оставить и дать почаще играть, талантливый парень.
к сожалению на поле всего 11 мест,а на лавке его держать смысла нет.
fanilich
fanilich
   241 / 808
24 января в 15:23
Ещё не факт попадание Тимура в основной состав "Леха"может эти обстоятельства заставят ещё больше трудиться,хочется пожелать хорошей игровой практики,и чтоб аренда пошла на пользу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
24 января в 15:23
Фигасе гинер гинерят наростил, даже девать некуда ;)
Или место под возвращение Головина готовит?
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
24 января в 15:19
А говорили такой перспективный.....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Don trambon
   164 / 808
24 января в 15:17
У тебя всё норм?) Что-то мне подсказывает, что нет.
Всё путём ! А тебе уже голоса мерещатся ? Завязывать пора с ненавистью к Спартаку , пора правильно питаться и больше гулять ! )))))))))
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
24 января в 15:11
Учитывая что есть Чалов, Эрнандес, Нисимура и молодой талант(по словам), то Тимуру не найти места в составе, игрок нормальный, но не чувствует офсайда и в целом пока послабее Чалова.

Пусть поиграет в Лехе, а там посмотрим, да и ему на пользу я думаю это пойдёт.
Don trambon
Don trambon ответил Алексей Коротеев
   131 / 808
24 января в 15:09
Разбегается молодёжь из горящей конюшни ! ))))))))) А сколько конских яблок было выпущено в адрес наших молодых ребят ?!!! Так что в конюшне тоже не мёдом намазано ! ))))
У тебя всё норм?) Что-то мне подсказывает, что нет.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 января в 15:07
Тимура лучше оставить и дать почаще играть, талантливый парень.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   12 / 808
24 января в 15:05
Наверное правильно, если поиграет в аренде немного!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   164 / 808
24 января в 15:05
Разбегается молодёжь из горящей конюшни ! ))))))))) А сколько конских яблок было выпущено в адрес наших молодых ребят ?!!! Так что в конюшне тоже не мёдом намазано ! ))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   87 / 808
24 января в 14:57
Тимуру тяжело вести конкуренцию с Фёдором Чаловым. Аренда не плохое решение, чтобы не быть вечным в запасе и сидеть на лавке. Ему нужна игровая практика.
Удачи Тимуру, колоти побольше в Лехоме и вернёшься обратно домой. ИМХО.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил drug01
   184 / 808
24 января в 14:54
Если это на пользу ему будет????
Я думаю, ему на пользу будет любой вариант, при котором он будет играть в приличном чемпионате, а не сидеть на лавке. В ЦСКА под Чаловым и Абелем он в этом сезоне играть будет мало, там же есть еще 2 номинальных форварда и Сигурдссон, который может играть второго напа.
drug01
drug01
   92 / 808
24 января в 14:46
Если это на пользу ему будет????
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