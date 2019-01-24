Жамалетдинов может сменить ЦСКА на польский клуб

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в Польше. «Армейцы» рассчитывают отдать игрока в аренду. На данный момент ЦСКА ведет переговоры по футболисту с «Лехом».
В текущем сезоне 21-летний форвард провел 12 матчей в РПЛ, забив 3 гола.
Ранее контракт с «армейцами» продлил нападающий Федор Чалов.
Или место под возвращение Головина готовит?
Или место под возвращение Головина готовит?
Пусть поиграет в Лехе, а там посмотрим, да и ему на пользу я думаю это пойдёт.
Пусть поиграет в Лехе, а там посмотрим, да и ему на пользу я думаю это пойдёт.
Удачи Тимуру, колоти побольше в Лехоме и вернёшься обратно домой. ИМХО.
Удачи Тимуру, колоти побольше в Лехоме и вернёшься обратно домой. ИМХО.