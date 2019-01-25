Источник: Ракицкий покинул расположение «Шахтера»

25 января 2019, 11:08

Согласно информации источника, защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий уже совсем скоро перейдет в «Зенит».

Футболист покинул расположение «Шахтера». Его заменит Валерий Бондаренко, он уже тренируется под 44-м номером Ракицкого.

Сообщалось, что «сине-бело-голубым» удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 млн евро до 10 млн, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому «горняки» получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в питерской команде. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.