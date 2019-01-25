Источник: Ракицкий покинул расположение «Шахтера»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 74’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 67’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 31’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Источник: Ракицкий покинул расположение «Шахтера»

25 января 2019, 11:08

Согласно информации источника, защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий уже совсем скоро перейдет в «Зенит».

Футболист покинул расположение «Шахтера». Его заменит Валерий Бондаренко, он уже тренируется под 44-м номером Ракицкого.

Сообщалось, что «сине-бело-голубым» удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 млн евро до 10 млн, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому «горняки» получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в питерской команде. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Лакшери
   7 / 808
25 января в 16:26
ну мы то о бомжей мораться точно не будем ,так,трешечку
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   16 / 808
25 января в 14:21
На болотах до сих пор смеются над тем, что Спартак покупал тех, кому за 30?
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
25 января в 13:30
Ждём в Зените
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
25 января в 13:28
Покинул шахту, значит скоро прибудет в Зенит...
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
25 января в 12:50
Отвратительная селекция, отдел который этим занимается в Питерском клубе заслуживает неуд за прошлое и это межсезонье. После Сарсании , Рибальта и Малафеев провалили два окна.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
25 января в 12:42
Долго что то добирается.
самуил кац 3
самуил кац 3
   338 / 808
25 января в 12:39
" Кончился мальчик, в чухонском болоте он канет. Станет отпетым и битым, а лучше - не станет" ( гр . "Лесоповал", " На кончину Я.Ракицкого").
Морозовский
Морозовский ответил Питерский Пивасик
   36 / 808
25 января в 12:25
в обратном направлении Мевлю и Нету спихнуть бы
Нахапали - давитесь теперь!
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
25 января в 12:24
ХОХЛОБАКЛАН!
CSKA2012
CSKA2012
   174 / 808
25 января в 12:14
А как зрада ?) Украина цэ Европа ?)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   519 / 808
25 января в 12:09
Ивановича сплавят и возьмут Ракицкого
Gloomy59
Gloomy59 ответил Left Boy
   227 / 808
25 января в 12:02
интересно, пропадёшь ли ты, когда Ярик усилит оборону и приведёт Зенит к долгожданному чемпионству?
Только слепой может не видеть, что Зениту НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ!!!!!!
Между Семаком и руководством ПОЛНОЕ НЕ ПОНИМАНИЕ!
ПОЛОВИНА КОМАНДЫ, ПРОСТО ОТБЫВАЕТ ВРЕМЯ И МЕСТО!
ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ УВАЖАЕМЫЙ КОММЕНТАРИЯМИ ГРАМОТНЫХ ТРЕНЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ ПО ПОВОДУ ИГРЫ И КОНДИЦИЙ ЭТОГО ФУТБОЛИСТА!
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
25 января в 11:58
хороший игрок , явно сильнее мевли и нету . Маммана форму наберет и вообще топ будет .
ДСА
ДСА
   171 / 808
25 января в 11:56
Завтра будет в Питере.
Лакшери
Лакшери ответил 25процентный клоун
   49 / 808
25 января в 11:51
сегодня о спартак вытрут ноги , а более чистыми (насколько это возможно после свиней ) пройдем по ростову , по пути в чемп )
Left Boy
Left Boy ответил Gloomy59
   389 / 808
25 января в 11:42
интересно, пропадёшь ли ты, когда Ярик усилит оборону и приведёт Зенит к долгожданному чемпионству?
112910415
112910415
   41 / 808
25 января в 11:38
процесс пошёл!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
25 января в 11:33
Зечем Семак насыщает защиту ,когда у него вся команда забила в этом году столько же сколько Глушаков за тайм)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   7 / 808
25 января в 11:31
какой анализ? жидкости?))
приготовил отмазки сегодня на 8 вечера? типо это товарняк и главное как потом в чемпе сыграем)))
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
25 января в 11:30
Посмотрим где финиширует.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   140 / 808
25 января в 11:29
в обратном направлении Мевлю и Нету спихнуть бы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
25 января в 11:25
Пока только слухи. Я свой анализ выложу когда будет официальная инфа. Гыгыгы
Gloomy59
Gloomy59
   227 / 808
25 января в 11:25
Ещё одно бревно плывет в сторону Зенита!
Зенит начал компанию по сбору старого и не нужного!!!! МОЛОДЦЫ!
НАЧИНАЙТЕ СЧИТАТЬ СКОЛЬКО ЭТО БРЕВНО ПРИВЕЗЕТ ГОЛОВ!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
25 января в 11:23
Ну точно в Зенит собрался.
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
25 января в 11:21
Не надо нам такого.
Большой Карай
Большой Карай
   412 / 808
25 января в 11:17
Ждем его в Зените.
Невский 5
Невский 5
   22 / 808
25 января в 11:13
Зенит прибегнул к бесчеловечным методам отъёма игроков: угоняет самолёты в Катар или в Удельный Парк.
Денис Лапицкий
Денис Лапицкий
25 января в 11:11
Ну да
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