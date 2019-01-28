Магнуссон: «Чакир обокрал ЦСКА в игре с „Ромой“»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2), когда исландец был удален с поля арбитром встречи Чунейтом Чакиром.
После матча Магнуссон выложил твит с фотографией эпизода, за который он был изгнан с поля.
До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.
Что касается моего сообщения в «твиттере» после матча, то один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Ясно, что это ничего не изменит. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвёл команду. Реально сильно переживал.
Судья накосячил.
Судья накосячил.
Удачи ЦСКА независимо от ошибок судей!!!
Удачи ЦСКА независимо от ошибок судей!!!