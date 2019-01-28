Магнуссон: «Чакир обокрал ЦСКА в игре с „Ромой“»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2), когда исландец был удален с поля арбитром встречи Чунейтом Чакиром.

После матча Магнуссон выложил твит с фотографией эпизода, за который он был изгнан с поля.

До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.