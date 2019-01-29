«Барселона», «Милан» и МЮ следят за ситуацией с Тилемансом

сегодня, 07:07

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в другом клубе. По слухам, от игрока хочет избавиться главный тренер монегасков Леонарду Жардим.

Как утверждает источник, за ситуацией с 21-летним бельгийцем следят «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Однако ни о каких конкретных предложениях речи пока не идёт.

Самым реалистичным вариантом продолжения карьеры для Тилеманса является «Лестер». «Лисы» давно проявляют интерес к хавбеку, а «Монако» хочет подписать полузащитника английского клуба Адриена Силву. Отмечается, что Жардим даже готов арендовать 29-летнего португальца до конца сезона.

Однако наставник «Лестера» Клод Пюэль опроверг слухи о возможном обмене Силвы на Тилеманса в зимнее трансферное окно.