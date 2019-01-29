Крыховяк: «С партнерами по команде стараюсь говорить на русском»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк рассказал о своих познаниях в русском языке.

Потихоньку изучаю русский язык, потому что для меня важно понимать, что говорят партнеры, тренер, персонал. Он точно намного сложнее, чем английский. Но мне учить его чуть-чуть легче, чем французский или испанский, потому что есть много слов, схожих с польскими. Это сильно помогает.

С парнями я стараюсь разговаривать на русском, но это касается в основном футбола. Еще могу сам сходить в магазин или ресторан. На первых порах мне помогали люди из клуба, сейчас я гораздо реже прошу помощи. Конечно, до конца всего не понимаю, боюсь, что интервью на русском я смогу дать нескоро.