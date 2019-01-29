Крыховяк: «Хочу играть в „Локо“ и после окончания срока аренды»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк признался, что хотел бы остаться в российском клубе и в следующем сезоне. «Железнодорожники» арендовали поляка у ПСЖ на один год - до конца текущей кампании.

Думаю, сейчас слишком рано говорить о ПСЖ , о моем будущем в этом клубе. Сейчас я игрок «Локомотива», и абсолютно счастлив здесь. Самое главное – выхожу на поле, получаю удовольствие от футбола. Какой смысл думать о том, что будет летом, о возможном возвращении в ПСЖ ? Хочется наслаждаться этими месяцами, игрой за мою команду.

Абсолютно, я хочу выступать в «Локо» дольше, чем один год. Повторюсь, мне здесь нравится. Думаю, я мог бы играть в «Локомотиве» дольше, приносить пользу. В команде классная атмосфера, игроки высокого уровня, клуб ставит задачу бороться за титул каждый год, сам я постоянно выхожу на поле, получаю удовольствие и мотивирован, чтобы расти дальше. Что еще нужно? Конечно, хотел бы остаться и по окончании срока аренды.