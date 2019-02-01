Эмери: «Суарес пришел не на смену Озилу»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери дал понять, что клуб подписал Дениса Суареса не на смену Месуту Озилу.

В отношении Озила ничего не изменилось. Мы подписали Суареса, поскольку у нас есть проблемы в атаке. Вот и вся причина.