Невилл: «Оценку работе Сульшера нужно давать весной, а не сейчас»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу Оле-Гуннара Сульшера у руля команды.

Я не знаю, о чем сейчас думает руководство «Манчестер Юнайтед», но им будет крайне сложно проигнорировать Сульшера, если он и дальше будет продолжать побеждать. В таком случае и фанаты, и игроки команды будут на стороне Сульшера. У МЮ возникнет дилемма. Выбрать нового тренера будет сложно. Думаю, что у Сульшера есть хороший шанс на то, чтобы стать тренером клуба на постоянной основе. МЮ прогрессирует. Но оценки нужно давать в марте, апреле и мае, а не сейчас.