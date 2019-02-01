Бистрович дал интервью на русском языке

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, как он изучает русский язык. При этом интервью хорват давал уже на русском.

В августе я уже немного говорил по-русски. Теперь у меня получается все лучше и лучше, и я очень этому рад.

Хорватам действительно чуть проще учить русский язык. Не так много различий в словах. Я начинал изучать русский язык самостоятельно, у меня не было учителя. Слушал русскую речь, постепенно начал чуть-чуть говорить, и с течением времени это стало получаться намного лучше.

Тренер иногда просит перевести Влашичу и Бийолу некоторые фразы. И Николе, и Яке, но больше все же Николе, потому что Яка уже неплохо все понимает и начал немного говорить по-русски. Спустя полгода, уверен, он хорошо выучит язык.