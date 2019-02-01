Барриос: «Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе»

Новичок «Зенита» Вильмар Барриос дал первое интервью пресс-службе «сине-бело-голубых».

Очень рад, что все так получилось. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель — как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

Цели в «Зените»? Первым делом — плотно работать, чтобы завоевать место в составе, чтобы выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные. Затем — выполнять цели, которые стоят перед командой каждый год. Выигрывать, завоевать любовь болельщиков и взять как можно больше титулов.