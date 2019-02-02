Шакири: «У „Лестера“ хорошая команда»

Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири прокомментировал ничейный результат с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ .

Я думаю, что это был хороший результат, хотя мы хотим побеждать в каждой игре. Возможно, это было не самое лучшее наше выступление в этом году.

Мы хотели выиграть этот матч, но побеждать в каждой встрече очень сложно. У «Лестера» хорошая команда, она очень неплохо организована - вы видели это по игре.

Мы поставили точку и теперь движемся вперед. Мы будем продолжать в том же духе. С нетерпением ждем следующей игры в понедельник.